Festival de Lençóis anuncia Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo; veja programação completa

22ª edição acontece dos dias 2 a 4 de outubro, no município da Chapada Diamantina

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:52

Artistas estarão no
Artistas que estarão no evento Crédito: Divulgação

Festival de Lençóis anunciou a programação para sua 22ª edição. O evento gratuito acontece nos dias 2 a 4 de outubro, na Praça Horácio de Mattos, no município da Chapada Diamantina. As informações são do Alô Alô Bahia.

Entre as atrações de destaque estão Liniker, Edson Gomes, Banda Oliveira com participação de Maria Gadú e Jorge Vercillo. O festival também terá apresentação de artistas Thathi, Carneirinho, Ópera B, Clariana (com um tributo a Amy Winehouse em versão reggae e house) e Samantha Tosto, que leva ao palco clássicos da bossa nova e do samba.

Além disso, a programação também conta com talentos locais, com shows da Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis, Família Grão de Luz e Griô, Zion, Rivô Trio e Outras Substâncias.

Confira a programação completa:

02/10 (quinta-feira)

Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis

Samantha Tosto (bossa nova e samba)

Edson Gomes

Rivô Trio e Outras Substâncias

03/10 (sexta-feira)

Família Grão de Luz e Griô

Thathi

Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo

Carneirinho

04/10 (sábado)

Ópera B

Clariana canta Amy (reggae e house)

Liniker

Zion

