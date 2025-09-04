Festival de Lençóis anuncia Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo; veja programação completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:52
O Festival de Lençóis anunciou a programação para sua 22ª edição. O evento gratuito acontece nos dias 2 a 4 de outubro, na Praça Horácio de Mattos, no município da Chapada Diamantina. As informações são do Alô Alô Bahia.
Entre as atrações de destaque estão Liniker, Edson Gomes, Banda Oliveira com participação de Maria Gadú e Jorge Vercillo. O festival também terá apresentação de artistas Thathi, Carneirinho, Ópera B, Clariana (com um tributo a Amy Winehouse em versão reggae e house) e Samantha Tosto, que leva ao palco clássicos da bossa nova e do samba.
Além disso, a programação também conta com talentos locais, com shows da Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis, Família Grão de Luz e Griô, Zion, Rivô Trio e Outras Substâncias.
02/10 (quinta-feira)
Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis
Samantha Tosto (bossa nova e samba)
Edson Gomes
Rivô Trio e Outras Substâncias
03/10 (sexta-feira)
Família Grão de Luz e Griô
Thathi
Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo
Carneirinho
04/10 (sábado)
Ópera B
Clariana canta Amy (reggae e house)
Liniker
Zion