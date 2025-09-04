OPORTUNIDADE

Uesb abre 300 vagas para cursos à distância; veja como se inscrever

Inscrições abrem nesta sexta-feira (5) e vão até 19 de setembro

Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:03

Cursos à distância com vagas na Uesb Crédito: Divulgação/Ascom Uesb

A Universidade do Estado da Bahia (Uesb) abriu um processo seletivo com 300 vagas para dois cursos superiores à distância. As inscrições, que começam na sexta-feira (5) e vão até 19 de setembro, serão feitas por formulário online.

Dois cursos estão disponíveis. O curso tecnólogo em Gestão Pública abre sua primeira turma nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Itapetinga, Jaguaquara e Poções. Já o curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas está com oferta para os municípios de Guanambi, Itabuna, Itapetinga, Jaguaquara, Poções e Santa Maria da Vitória.

De acordo com o Edital nº 288/2025, cada curso terá 150 vagas distribuídas em polos presenciais vinculados à Universidade. As aulas têm início previsto para o dia 2 de março de 2026 e duração de cinco semestres. A estrutura curricular prevê atividades obrigatórias de presencialidade mínima (10% da carga horária) e momentos síncronos, geralmente realizados aos sábados nos polos.

O processo seletivo terá regras específicas para cada curso. Para Gestão Pública, metade das vagas será destinada prioritariamente a profissionais da administração pública, sendo a seleção feita por meio da análise de currículo, que considera o tipo de vínculo e o tempo de serviço.

Já para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a classificação dos candidatos será baseada nas notas do último ano do Ensino Médio ou em exames equivalentes, como Enem e Enceja (Certificação do Ensino Médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Com duração de cinco semestres, os cursos serão ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD), pelo Centro de Educação Aberta e a Distância da Uesb, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Todas as vagas são para ingresso no primeiro período letivo de 2026.

O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar até 6 de outubro de 2025, com prazo para recursos nos dias 7 e 8 do mesmo mês. O resultado final sairá até 17 de outubro, e os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula entre 20 e 24 de outubro, também pelo formulário eletrônico, com envio digital da documentação exigida. A lista com os nomes dos matriculados será publicada até o dia 31 de outubro.