Cursos EaD em extinção: o que acontece com os alunos já matriculados?

Decreto do MEC prevê que algumas graduações passarão a ser vedadas no formato até a primeira quinzena de setembro

Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:00

Vai acabar: mais de 20 cursos EaD deixarão de existir até 15 de setembro no Brasil Crédito: Shutterstock

O anúncio da extinção de alguns cursos EaD na primeira quinzena de setembro gerou apreensão entre estudantes de todo o país. Uma delas foi aluna de Nutrição Mariana Souza, de 24 anos. A jovem mora em Salvador, mas cursa a graduação à distância para conciliar estudos, trabalho e rotina familiar.

“No começo fiquei preocupada, porque investi tempo e dinheiro no curso à distância, mas fiquei aliviada ao saber que poderei concluir minha graduação normalmente, sem mudanças na minha formação”, diz.

Conforme levantamento feito pelo CORREIO, mais de 20 cursos ofertados devem ser extintos na modalidade nos próximos dias. As graduações afetadas são, sobretudo, das áreas de Saúde, como Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Biomedicina, Educação Física, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Medicina Veterinária, e das licenciaturas, incluindo Pedagogia, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Letras, Artes, Filosofia e Sociologia.

JÁ os cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia deverão ser ofertadas exclusivamente no formato presencial - no entanto estes, com exceção de Enfermagem, não eram ofertados ofertados, então não há mudança.

A medida faz parte da Nova Política de Educação à Distância, divulgada pelo decreto nº 12.456 do Ministério da Educação (MEC), que estabelece que alguns cursos passarão a ser ofertados exclusivamente no formato presencial ou semipresencial. Universidades podem solicitar a mudança de cursos EaD para semipresencial como alternativa para manter a oferta.

Como alunos serão impactados?

Segundo o coordenador de Regulação da Estácio, Willians Brown, os alunos que já estão matriculados não sofrerão prejuízos. “Eles poderão concluir o curso no mesmo formato que contrataram, sem alterações na formação acadêmica”, explica.

A previsão do MEC é que as portarias com a lista final de cursos em extinção sejam publicadas na primeira quinzena de setembro. A partir de então, os cursos já existentes continuarão funcionando até que os alunos concluem suas graduações, enquanto novos ingressantes terão ciência dos formatos disponíveis - presencial, semipresencial ou a distância.

Para Mariana, a garantia de poder concluir o curso trouxe tranquilidade. “É um marco importante, que traz mais organização e segurança para quem quer iniciar a graduação”, afirma.