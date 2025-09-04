Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia desmantela laboratório clandestino de anabolizantes em Vilas de Abrantes

Mais de 2 mil itens usados na manipulação de anabolizantes fora apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:01

Anabolizantes apreendidos
2 mil itens, entre frascos, comprimidos, ampolas e insumos foram apreendidos Crédito: Ascom-PCBA

Um laboratório clandestino destinado à produção e ao comércio ilegal de anabolizantes foi desarticulado pela polícia nesta quinta-feira (4) em Vilas de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Mais de 2 mil itens, entre frascos, comprimidos, ampolas e insumos para manipulação de anabolizantes, foram apreendidos durante a ação encabeçada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Entre os itens apreendidos estão injetáveis e comprimidos, como diversos potes com compostos que contêm testosterona, esteroide anabolizante ligado ao fisiculturismo, à melhoria de performance atlética e aos escândalos de doping no esporte

Ao chegarem no local, as equipes flagraram um suspeito entregando parte dos produtos para outro homem. Durante interrogatório, um dos investigados confessou manter mais materiais em sua residência

A dupla foi levada para uma unidade policial, onde um deles foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. O outro responderá ao inquérito policial em liberdade. O preso em flagrante segue à disposição do Poder Judiciário.

Mais recentes

Imagem - Festival de Lençóis anuncia Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo; veja programação completa

Festival de Lençóis anuncia Liniker, Edson Gomes, Maria Gadú e Jorge Vercillo; veja programação completa
Imagem - Edital com investimento de R$ 500 milhões para construção de trecho da Fiol 2 é lançado

Edital com investimento de R$ 500 milhões para construção de trecho da Fiol 2 é lançado
Imagem - Uesb abre 300 vagas para cursos à distância; veja como se inscrever

Uesb abre 300 vagas para cursos à distância; veja como se inscrever

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua