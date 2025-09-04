APREENSÃO

Polícia desmantela laboratório clandestino de anabolizantes em Vilas de Abrantes

Mais de 2 mil itens usados na manipulação de anabolizantes fora apreendidos

Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:01

2 mil itens, entre frascos, comprimidos, ampolas e insumos foram apreendidos Crédito: Ascom-PCBA

Um laboratório clandestino destinado à produção e ao comércio ilegal de anabolizantes foi desarticulado pela polícia nesta quinta-feira (4) em Vilas de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Mais de 2 mil itens, entre frascos, comprimidos, ampolas e insumos para manipulação de anabolizantes, foram apreendidos durante a ação encabeçada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Entre os itens apreendidos estão injetáveis e comprimidos, como diversos potes com compostos que contêm testosterona, esteroide anabolizante ligado ao fisiculturismo, à melhoria de performance atlética e aos escândalos de doping no esporte

Ao chegarem no local, as equipes flagraram um suspeito entregando parte dos produtos para outro homem. Durante interrogatório, um dos investigados confessou manter mais materiais em sua residência