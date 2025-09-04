Polícia desmantela laboratório clandestino de anabolizantes em Vilas de Abrantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:01
Um laboratório clandestino destinado à produção e ao comércio ilegal de anabolizantes foi desarticulado pela polícia nesta quinta-feira (4) em Vilas de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Mais de 2 mil itens, entre frascos, comprimidos, ampolas e insumos para manipulação de anabolizantes, foram apreendidos durante a ação encabeçada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
Entre os itens apreendidos estão injetáveis e comprimidos, como diversos potes com compostos que contêm testosterona, esteroide anabolizante ligado ao fisiculturismo, à melhoria de performance atlética e aos escândalos de doping no esporte
Ao chegarem no local, as equipes flagraram um suspeito entregando parte dos produtos para outro homem. Durante interrogatório, um dos investigados confessou manter mais materiais em sua residência
A dupla foi levada para uma unidade policial, onde um deles foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. O outro responderá ao inquérito policial em liberdade. O preso em flagrante segue à disposição do Poder Judiciário.