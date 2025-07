TRÁFICO EM SALVADOR

Policiais desmontam laboratório de drogas em Itapuã após perseguição

Bandidos conseguiram fugir, mas local foi descoberto com 71 kg de drogas

Um laboratório de refino de drogas foi descoberto e desarticulado pela polícia na noite de sexta-feira (4), no Km 17, no bairro de Itapuã, em Salvador, durante ação da Cipe Polo Industrial. A operação resultou na apreensão de 71 kg de drogas, incluindo tabletes de cocaína, sacos com cocaína, pasta base da droga e um tablete de maconha, além de equipamentos utilizados no processamento dos entorpecentes. >

Os policiais se depararam com o laboratório ao perseguirem dois homens que fugiram ao avistar as viaturas. Os suspeitos conseguiram escapar, mas no imóvel abandonado foram encontrados um carregador alongado com cinco munições de calibre 9mm, uma prensa hidráulica, duas balanças de precisão, um galão com 20 litros de solvente e diversos outros materiais como máquina fotográfica, rolos de fita isolante, peneiras, copo de liquidificador, caderno com anotações e baldes para acondicionamento das drogas.>