Uesb abre cerca de mil vagas para vestibular de 2025

Millena Marques
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:21
A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) anunciou a abertura das inscrições para o vestibular 2025, que oferece 998 vagas distribuídas em 47 cursos regulares de graduação, com ingresso no 1º e 2º períodos letivos de 2026.
As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, organizador do processo seletivo, até às 23h59 do dia 23 de outubro de 2025 (horário de Brasília). A taxa de inscrição é de R$ 110.
Isenção da taxa de inscrição
Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 20 de agosto e 11 de setembro de 2025, também pelo site do Instituto Avalia.
Provas
As provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025, na cidade escolhida pelo candidato no ato da inscrição.
1º dia (30/11): Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Redação, Língua Estrangeira e Matemática.
2º dia (01/12): Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).
Edital e informações
Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital de Abertura nº 260/2025, publicado no site do Instituto Avalia. É fundamental que os candidatos acompanhem o portal para não perder nenhuma atualização.
SERVIÇO
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Instituto Avalia – Organizador
Inscrições: 20/08 a 23/10/2025
Solicitação de Isenção: 20/08 a 11/09/2025
Provas: 30/11 e 01/12/2025