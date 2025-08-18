Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Há vagas para médicos, agentes comunitários, auditor fiscal e controlador interno

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:35

Concursos já estão com inscrições abertas
Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, abriu nesta segunda-feira (18) as inscrições para um concurso público com salários de até R$ 23 mil. Há vagas para médicos, agentes comunitários, auditor fiscal e controlador interno.

As inscrições para o certame vão até 15 de setembro pela internet e podem ser feitas aqui.

O valor de inscrição será de R$ 90 para o cargo de nível médio; R$ 110 para cargos de nível superior; e de R$ 160 para os cargos de auditor fiscal municipal e controlador interno de nível superior.

A prova objetiva de conhecimentos está marcada para o dia 19 de novembro. Conforme o cronograma, haverá divulgação preliminar dos resultados, período para recursos, caso necessário, período para correção, sendo a homologação do resultado do concurso público e a convocação dos aprovados para a posse tem a previsão para acontecer a partir de 5 de janeiro de 2026.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.

Detalhes do concurso e das vagas

