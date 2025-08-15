OPORTUNIDADE

Concursos para área da saúde oferecem mais de mil vagas; salários chegam a R$ 17 mil

Vagas são distribuídas em diversas prefeituras do Brasil

Millena Marques

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:48

Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos ofertam vagas para a área de saúde no país. O CORREIO selecionou certames que oferecem oportunidades com salários de até R$ 17 mil. O salário mais alto será pago aos aprovados no processo seletivo da Prefeitura de Cerquilho. Confira vagas abaixo:

Prefeitura de Cerquilho (SP)

A Prefeitura de Cerquilho, em São Paulo, abriu dois editais de concurso público com 157 vagas disponíveis para contratação imediata em muitas áreas, incluindo saúde, além do preenchimento de cadastro reserva para cargos no município. Entre as oportunidades, a que tem maior remuneração é a de ‘médio de estratégia da saúde da família’, que terá salário inicial de R$ 17.745,11 e tem duas vagas disponíveis no certame. Ainda na área da saúde, há vagas para médico do trabalho e enfermeiro com vencimentos iniciais de R$ 5,6 mil. Veja todas as vagas na galeria abaixo:

De acordo com edital divulgado, as inscrições para o concurso já estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de agosto. Para participar, é preciso pagar uma taxa que varia entre R$ 55,00 e R$ 86,00, mas é possível solicitar isenção.



Prefeitura de Itatinga (SP)

A Prefeitura de Itatinga (SP) abriu as inscrições para um concurso público com 12 vagas, além de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 9.354,17. O certame conta com vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site OM Concursos até 03 de setembro de 2025, até 23h59. A taxa de inscrição varia entre R$ 9,00 e R$ 22,00, dependendo do cargo.

Para participar, o candidato precisa ter nacionalidade brasileira ou estrangeira nos termos da Constituição, estar em dia com a Justiça Eleitoral, possuir a escolaridade exigida para o cargo e ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da nomeação.

Prefeitura de Caturama (BA)

A Prefeitura de Caturama abriu um concurso público com mais de 30 vagas para níveis técnico, médio e superior completo. Há vagas para agente comunitário, dentista, bioquímico, eletricista, enfermeiro e mais. As inscrições, que devem ser feitas aqui, vão até 27 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil.

Prefeitura de Barreiras (BA)

No oeste da Bahia, a Prefeitura de Barreiras oferece 25 vagas com salários de até R$ 3,3 mil. As oportunidades são para psicólogos, motoristas, assistentes sociais, pedagogo, advogados, entre outros. As inscrições devem ser feitas no site da prefeitura.

Prefeitura de Boa Vista (RR)

Os concurseiros de plantão vão ter mais uma oportunidade de conseguir o cargo dos sonhos nos próximos meses por conta do concurso público da Prefeitura de Boa Vista, em Roraima. A gestão municipal divulgou o edital do certame com 672 vagas imediatas e remunerações iniciais que chegam até R$ 7,5 mil por 30 horas semanais de trabalho. As vagas são para área de saúde. Entre elas, há destaque para os cargos de cirurgião dentista das especialidades clínico-geral, bucomaxilofacial, endodontista, especialistas em PCDs, estomatologista, odontopediatra e protesista. Todas as especialidades tem remuneração de R$ R$ 7.506,17 por 20 horas semanais de trabalho. Veja os maiores salários disponíveis no concurso na galeria abaixo:

O mesmo salário dos dentistas está disponível para médicos pediatras, ginecologistas e diversas outras especialidades pela mesma jornada de trabalho. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e as inscrições vão do dia 14 de agosto até 4 de setembro de 2025, pelo site da Cebraspe, que será a banca organizadora.

Prefeitura de Santos (SP)

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, anunciou três concursos públicos voltados à área da saúde. São 61 vagas para várias especialidades, como dentistas, terapeuta ocupacional, laboratório, fonoaudiólogo, entre outros. As inscrições começam nesta sexta-feira (25) e vão até dia 25 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Os salários oferecidos vão de R$ 3.767,21 (auxiliar de saúde bucal) até R$ 12.389,06 (cirurgiões dentistas generalista e protesista), com taxas de inscrição de R$ 54,30 até R$ 92. As oportunidades incluem reserva para pessoas com deficiência e pessoas negras.

