Prefeitura de cidade na Bahia prepara novo concurso com salários de até R$ 3,7 mil

Lei sancionada nesta quinta-feira (14) cria 28 vagas de nível médio e superior em São Sebastião do Passé

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:37

Maracangalha, em São Sebastião do Passé

Após abrir concurso público com salários de até R$ 5 mil, a cidade de São Sebastião do Passé terá um novo concurso realizado. Nesta quinta-feira (14), uma nova lei sancionada pela Prefeitura reestrutura o quadro de servidores da Casa Legislativa, extinguindo cargos antigos e criando 28 novas vagas efetivas de nível médio e superior. A legislação estabelece o prazo de até um ano para a realização do certame.

A autorização para o concurso público veio com a Lei Municipal nº 029/2025, que altera o plano de carreira dos servidores do legislativo municipal. A reestruturação extinguiu cargos como vigilante, motorista, porteiro e recepcionista, e colocou o cargo de auxiliar de serviços gerais em extinção, o que significa que não haverá novas contratações para estas funções, que poderão ser terceirizadas.

Vagas e salários do novo concurso

A principal mudança foi a criação de cargos mais técnicos e especializados. Para nível médio, foi criado o cargo de Assistente Administrativo, com 13 vagas. O vencimento inicial para a função é de R$ 1.918,80.

Já para nível superior, foram criadas 15 vagas distribuídas em diversas especialidades do cargo de Analista, com salário inicial de R$ 2.494,44. Ao final da carreira, o vencimento pode chegar a R$ 3.713,15, sem contar as gratificações. As vagas de Analista são para as seguintes áreas:

Analista Legislativo: 5 vagas (para formados em Direito, Contabilidade, Economia, Administração ou TI)

5 vagas (para formados em Direito, Contabilidade, Economia, Administração ou TI) Analista Jurídico: 1 vaga (Direito com OAB)

1 vaga (Direito com OAB) Analista de Controle Interno: 1 vaga (Direito, Contabilidade, Economia ou Administração)

1 vaga (Direito, Contabilidade, Economia ou Administração) Analista de Planejamento: 1 vaga (Direito, Contabilidade, Economia, Administração, TI ou Estatística)

1 vaga (Direito, Contabilidade, Economia, Administração, TI ou Estatística) Analista de Tecnologia da Informação: 1 vaga (TI, Ciência ou Engenharia da Computação, Sistemas de Informação)

1 vaga (TI, Ciência ou Engenharia da Computação, Sistemas de Informação) Analista de Compras e Licitações: 1 vaga (qualquer área de nível superior)

1 vaga (qualquer área de nível superior) Analista de Recursos Humanos: 1 vaga (Direito, Contabilidade, Administração, Gestão de RH e correlatas)

1 vaga (Direito, Contabilidade, Administração, Gestão de RH e correlatas) Analista de Material e Patrimônio: 1 vaga (Almoxarifado, Gestão Pública, Direito, Contabilidade ou Administração)

1 vaga (Almoxarifado, Gestão Pública, Direito, Contabilidade ou Administração) Analista de Manutenção: 1 vaga (Engenharia ou Arquitetura)

1 vaga (Engenharia ou Arquitetura) Analista Contábil: 1 vaga (Contabilidade)

1 vaga (Contabilidade) Assistente Social: 1 vaga (Serviço Social)

Os interessados devem ficar atentos às publicações da Câmara de Vereadores para o lançamento do edital, que definirá o cronograma e o conteúdo programático das provas.

Concurso vigente

Enquanto o novo concurso aguarda o lançamento do edital, moradores da cidade podem se inscrever no concurso para a Prefeitura de São Sebastião do Passé. As oportunidades abrangem cargos de nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil

O edital do concurso detalha a distribuição das vagas para diversas áreas da administração municipal, todas com uma carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos devem atender aos requisitos de escolaridade e, quando aplicável, possuir registro ativo no respectivo conselho de classe.