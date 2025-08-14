Acesse sua conta
O que esperar da Flipassé 2025? Evento une literatura e memória em três dias

Evento acontece em agosto com o tema “Literatura, ancestralidade, memória” e reunirá debates, rodas de conversa e apresentações culturais

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:07

Doação de livros
Flipassé vai acontecer entre os dias 25 e 27 de agosto Crédito: Arquivo FPC

A cidade de São Sebastião do Passé se prepara para mais uma imersão no universo das letras. A terceira edição da Feira Literária de São Sebastião do Passé (Flipassé) já tem data para acontecer: entre os dias 25 e 27 de agosto, o município respirará cultura com uma programação diversa que inclui debates, rodas de conversa e apresentações artísticas.

Lançado oficialmente na quadra da Escola Municipal Professora Lindaura Monteiro, o evento deste ano tem como tema central “Literatura, ancestralidade, memória: uma tessitura para despertar o valor das raízes”.

Flipassé

Nesta edição, a Flipassé presta uma dupla homenagem a duas mulheres de grande relevância para a educação e a literatura. Uma das homenageadas é a professora e poetisa sebastianense Verilane Menezes, reconhecida por sua trajetória na cidade. A outra é a professora doutora e vencedora do Prêmio Jabuti, Bárbara Karine, conhecida como "Uma Intelectual Diferentona", que se destaca por seu trabalho com a educação e o resgate da ancestralidade como ferramenta de transformação social.

A escritora Bárbara Karine confirmou sua presença na feira no dia 26 de agosto, uma sexta-feira, às 9h30 da manhã. Através das redes sociais, a autora revelou que a expectativa para o encontro está alta. "A gente vai fazer uma fala lá sobre referências literárias negras e vai ser um momento muito bonito, de muita profundidade e de trocas afetivas. Estou muito ansiosa", afirmou.

Consolidando-se no calendário cultural da região, a Flipassé chega ao seu terceiro ano. A edição anterior teve como grande homenageado o Mestre Bule-Bule e foi marcada por uma série de atividades que envolveram toda a comunidade, com destaque para a participação de coletivos literários, a realização de painéis para educadores e a criação de espaços dedicados ao incentivo à leitura.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

