Atakarejo inaugura loja em São Sebastião do Passé nesta quinta (14); saiba detalhes

Unidade vai gerar 350 novos empregos na cidade e faz parte de um investimento de R$ 60 milhões da rede na região

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:40

Atakarejo
Atakarejo Crédito: Divulgação/Atakarejo

A rede de supermercados Atakarejo inaugura nesta quinta-feira (14) sua mais nova unidade no município de São Sebastião do Passé. A inauguração da loja irá gerar 350 empregos diretos no município e faz parte de um plano de expansão da marca, que ainda conta com outra filial sendo aberta em agosto. 

Os empregos em São Sebastião do Passé gerados pela unidade, que conta com 2.000 metros quadrados, abrangem diversas funções, desde operadores de caixa e repositores até cargos de liderança e administração. A nova loja funcionará de segunda a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos, das 7h às 14h.

Atakarejo

Atakarejo por Divulgação/Atakarejo
Atakarejo por Roberto Abreu/Divulgação
Atakarejo por divulgação
1 de 3
Atakarejo por Divulgação/Atakarejo

Além da inauguração em São Sebastião do Passé, a expansão do Atakarejo continua. No próximo dia 28 de agosto, será a vez de Pojuca receber sua unidade, que será ainda maior, com 2.700 metros quadrados, e também irá gerar 350 empregos.

Com essas duas novas aberturas, a rede alcançará a marca de 45 lojas em operação em toda a Bahia. Juntas, as duas lojas representam um investimento de R$ 60 milhões e a criação de 700 empregos diretos. O investimento total nas duas unidades é de aproximadamente R$ 60 milhões.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

