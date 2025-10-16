3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:32
A quinta-feira (16) chega sob uma forte energia de crescimento e reconhecimento. Segundo os especialistas, o alinhamento positivo entre Sol, Lua e Júpiter favorece conquistas profissionais, oportunidades de destaque e até ganhos inesperados. Para alguns signos, esse pode ser o momento de ver o esforço sendo finalmente recompensado com promoções, bônus ou novas ofertas de trabalho.
Virgem
Os virginianos entram em um ciclo de recompensa e valorização profissional. O esforço e a dedicação começam a render frutos concretos, seja por meio de um aumento, uma nova proposta ou reconhecimento público. A energia de Júpiter favorece oportunidades que trazem estabilidade e crescimento.
Capricórnio
Capricórnio segue colhendo os resultados de sua disciplina. O momento é ideal para avançar na carreira e consolidar autoridade. Uma promoção, convite para um projeto importante ou uma entrada financeira extra pode surgir. Os astros pedem foco e confiança para lidar com as novidades.
Touro
Regido por Vênus, planeta da prosperidade, Touro vive uma fase favorável para ganhos materiais e reconhecimento no trabalho. O esforço aplicado nos últimos dias pode se traduzir em resultados financeiros ou novas oportunidades estáveis.