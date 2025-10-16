Carta A Imperatriz no tarot indica prosperidade e realização pessoal nesta quinta (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:27
O tarot desta quinta-feira (16) revela o arcano A Imperatriz como carta do dia. Representando beleza, fertilidade e autoconfiança, ela chega para lembrar que o amor-próprio é o primeiro passo para a prosperidade e a realização pessoal.
A Imperatriz simboliza a força criadora e o poder da autovalorização. Sua presença indica um período fértil em todos os sentidos: ideias que ganham forma, emoções que florescem e projetos que começam a se desenvolver com leveza e prazer.
Tarot
O tarot convida você a olhar para si com mais carinho, cuidar da aparência, investir em algo que te faça bem e reconhecer o próprio valor. Esse gesto não é vaidade, mas um ato de amor e respeito pela própria energia.
Além disso, o arcano destaca que é hora de materializar sonhos e intenções. Tudo o que for cultivado com afeto e paciência tende a dar frutos. A Imperatriz também fala sobre expressar amor, sem esperar nada em troca, o simples ato de doar afeto já traz recompensas emocionais poderosas.