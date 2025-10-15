LEILÃO

Justiça manda leiloar carros de luxo de Nego Di após investigação sobre rifas ilegais

RAM blindada e Range Rover do ex-BBB estão entre os veículos apreendidos

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou o leilão de dois carros de luxo do ex-BBB e humorista Nego Di, investigado por suposta participação em um esquema de rifas ilegais. Os veículos, uma RAM Classic Laramie 2022 vermelha blindada e uma Range Rover Velar 2018 branca, somam mais de R$ 500 mil em valor estimado e foram apreendidos durante as investigações.

De acordo com a decisão, o leilão será realizado online a partir desta quarta-feira (15). Segundo o Ministério Público, Nego Di e sua esposa, Gabriela Vicente de Sousa, estariam envolvidos em sorteios fraudulentos, incluindo uma rifa de um Porsche avaliado em mais de R$ 500 mil, cuja suposta ganhadora não existiria.

As autoridades afirmam que o ex-BBB teria comprado o número premiado e transferido o carro antes da conclusão do sorteio, o que levantou suspeitas de fraude. Um vídeo anexado ao processo mostra o humorista tentando contato com a “vencedora”, mas o número utilizado constava em dez cartões de contato diferentes.