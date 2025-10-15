Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes de escândalo, padre flagrado com noiva de fiel comandava blog 'Alô, Meu Deus' na internet

Em tom informal e carismático, Luciano costumava se dirigir ao público com frases de fé e superação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:48

Padre foi flagrado com noiva de fiel
Padre foi flagrado com noiva de fiel Crédito: Reprodução

Antes de virar notícia nacional, o padre Luciano Braga Simplício, de Nova Maringá (MT), era conhecido nas redes sociais por seu trabalho de evangelização digital. O religioso, flagrado apenas de short na companhia da noiva de um fiel dentro da casa paroquial, mantinha um blog gospel chamado “Alô, Meu Deus”, dedicado à publicação de orações e reflexões diárias.

Padre foi flagrado com noiva de fiel

Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução
1 de 5
Padre foi flagrado com noiva de fiel por Reprodução

Com mais de 1,7 mil seguidores, a página reunia mensagens motivacionais, vídeos com leituras bíblicas e trechos de homilias gravadas por ele mesmo. Em tom informal e carismático, Luciano costumava se dirigir ao público com frases de fé e superação, incentivando os fiéis a “começar o dia com Deus no coração”.

Leia mais

Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - VÍDEO: Padre é flagrado com a noiva de fiel escondida embaixo da pia e escândalo viraliza nas redes

VÍDEO: Padre é flagrado com a noiva de fiel escondida embaixo da pia e escândalo viraliza nas redes

Após o escândalo, o perfil foi desativado e todos os conteúdos apagados. Fiéis da Paróquia Nossa Senhora Aparecida afirmaram que o padre vinha ganhando popularidade na internet por unir linguagem simples e mensagens positivas, voltadas especialmente ao público jovem.

O caso, que ocorreu no último sábado (11), segue sob investigação pela Diocese de Diamantino. A Igreja Católica considera o episódio uma possível violação do voto de celibato, e o resultado da apuração deve definir o futuro do religioso dentro da instituição.

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos