DESAFIO

Esposa de Bruce Willis revela sofrimento das filhas e declara: 'É difícil viver o luto enquanto ele está vivo'

Emma Heming revela a dor que ela e as filhas sentem ao acompanhar o avanço da doença do astro de Hollywood

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:07

Emma Heming, Bruce Willis e as filhas mais novas, Evelyn e Mabel Crédito: Reprodução/Instagram

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, abriu o coração sobre o impacto da demência frontotemporal que afeta o ator de 70 anos, diagnosticado em 2023. Aos 47 anos, a modelo compartilhou à Vogue Austrália os desafios emocionais que enfrenta diariamente e como suas filhas, Mabel, 13, e Evelyn, 11, lidam com a ausência do pai, embora ele ainda esteja vivo.

“Aprendi a conviver com a dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, chorar e sentir cada emoção necessária. Ao mesmo tempo, não deixarei que isso seja tudo na minha vida”, afirmou Emma.

As filhas de Bruce e Emma sentem profundamente a perda de momentos importantes ao lado do pai. “Elas sofrem, sentem muita falta do pai e percebem que ele está perdendo marcos importantes em suas vidas. É doloroso, mas crianças são resilientes. Não sei se minhas filhas vão se recuperar totalmente, mas estão aprendendo, e eu também”, disse a modelo.

Bruce Willis também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, frutos do casamento anterior com Demi Moore, o que amplia a dinâmica familiar e a experiência de luto que Emma e os filhos enfrentam.

A experiência da família é detalhada no recente livro de Emma, “O Rumo Inesperado: Como Recuperar a Força, a Esperança e Se Reencontrar na Jornada do Cuidado”, no qual ela fala sobre os cuidados com Bruce e compartilha aprendizados sobre resiliência e amor. Ela cita palavras de Scout: “A dor é o preço que pagamos por amar alguém tão profundamente”, e reforça: “Essa dor nasce do amor que sentimos por Bruce e pela nossa família. Há beleza nisso. Ninguém escapa da dor — ela faz parte do amor e da vida”.