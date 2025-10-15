Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa de Bruce Willis revela sofrimento das filhas e declara: 'É difícil viver o luto enquanto ele está vivo'

Emma Heming revela a dor que ela e as filhas sentem ao acompanhar o avanço da doença do astro de Hollywood

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:07

Emma Heming, Bruce Willis e as filhas mais novas, Evelyn e Mabel Crédito: Reprodução/Instagram

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, abriu o coração sobre o impacto da demência frontotemporal que afeta o ator de 70 anos, diagnosticado em 2023. Aos 47 anos, a modelo compartilhou à Vogue Austrália os desafios emocionais que enfrenta diariamente e como suas filhas, Mabel, 13, e Evelyn, 11, lidam com a ausência do pai, embora ele ainda esteja vivo.

“Aprendi a conviver com a dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, chorar e sentir cada emoção necessária. Ao mesmo tempo, não deixarei que isso seja tudo na minha vida”, afirmou Emma.

Leia mais

Imagem - Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Imagem - Lore Improta é criticada por passar o Dia das Crianças longe da filha e rebate: 'Vão viver!'

Lore Improta é criticada por passar o Dia das Crianças longe da filha e rebate: 'Vão viver!'

Imagem - Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner se fantasia como os pais junto com namorado

As filhas de Bruce e Emma sentem profundamente a perda de momentos importantes ao lado do pai. “Elas sofrem, sentem muita falta do pai e percebem que ele está perdendo marcos importantes em suas vidas. É doloroso, mas crianças são resilientes. Não sei se minhas filhas vão se recuperar totalmente, mas estão aprendendo, e eu também”, disse a modelo.

Bruce Willis também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, frutos do casamento anterior com Demi Moore, o que amplia a dinâmica familiar e a experiência de luto que Emma e os filhos enfrentam.

Bruce Willis

Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução/Instagram
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
Bruce Willis por Reprodução
1 de 12
Bruce Willis por Reprodução

A experiência da família é detalhada no recente livro de Emma, “O Rumo Inesperado: Como Recuperar a Força, a Esperança e Se Reencontrar na Jornada do Cuidado”, no qual ela fala sobre os cuidados com Bruce e compartilha aprendizados sobre resiliência e amor. Ela cita palavras de Scout: “A dor é o preço que pagamos por amar alguém tão profundamente”, e reforça: “Essa dor nasce do amor que sentimos por Bruce e pela nossa família. Há beleza nisso. Ninguém escapa da dor — ela faz parte do amor e da vida”.

Apesar da tristeza constante, Emma busca se manter firme e positiva. “Quando perguntam como estão as meninas, penso que, por mais difícil que seja, ainda poderia ser muito pior. Tentamos valorizar cada momento e nos apoiar mutuamente”, concluiu.

Leia mais

Imagem - 5 dicas para organizar as finanças da família até o fim do ano

5 dicas para organizar as finanças da família até o fim do ano

Imagem - Veja como cuidar e amenizar olheiras em pele negra

Veja como cuidar e amenizar olheiras em pele negra

Imagem - 10 nomes ideais para gatos carinhosos 

10 nomes ideais para gatos carinhosos 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bruce Willis: esposa detalha estado de saúde do ator e fala sobre demência grave

Esposa de Bruce Willis atribui acidente em ‘Duro de Matar’ a problemas de saúde do ator

Esposa de Bruce Willis confirma internação do ator e diz que ele já não fala nem se reconhece

Doença avança, e Bruce Willis já não consegue mais falar, ler ou andar

Bruce Willis completa 70 anos com estado de demência avançado: ‘Doloroso’

Tags:

Bruce Willis

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos