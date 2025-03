DESAFIO

Bruce Willis completa 70 anos com estado de demência avançado: ‘Doloroso’

Astro hollywoodiano recebeu homenagens da família na data especial

Segundo as filhas do astro, Bruce praticamente não fala mais, principalmente por conta da afasia, doença que luta desde meados de 2022. O diagnóstico afeta a capacidade de falar, escrever e memorizar, pois o ator já tinha dificuldades nos sets, onde esquecia diálogos com frequência. >

“Infelizmente, os desafios com a comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro”, disse a filha do ator, Rumer Willis. >

A relação entre Bruce e sua ex-mulher, Demi Moore, também segue forte nesta jornada. Nas redes sociais, as três filhas do casal publicaram homenagens para o pai para comemorar a nova idade. >

“Ele é um astronauta, um herói com um distintivo, um detetive atrevido com brincadeiras inigualáveis ​​- e tem sido um privilégio testemunhar todos esses personagens diferentes vivificados e gravados na história por causa de seu espírito e alma inatos”, escreveu Talullah Willis, filha caçula. >

Já a filha do meio, Scout Willis, declarou: “Feliz aniversário para o maior de todos os tempos. Todos os dias agradeço aos deuses que 50% do meu DNA vem dele. A música que faço, a magia que crio e a travessura magnética que incito, esse é o legado do meu pai vivo no mundo”.

