Esposa de Bruce Willis atribui acidente em ‘Duro de Matar’ a problemas de saúde do ator

Ator de 70 anos, diagnosticado com demência frontotemporal, teria perdido parte da audição durante gravação do filme

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:13

Bruce Willis está em casa de repouso e já não fala nem se reconhece
Bruce Willis está em casa de repouso e já não fala nem se reconhece Crédito: Reprodução/Instagram

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, revelou que um acidente durante as filmagens de Duro de Matar (1988) pode ter contribuído para a perda auditiva do ator, hoje diagnosticado com demência frontotemporal. Em entrevista à Fox News, ela explicou que Willis atirou diversas vezes com uma arma debaixo de uma mesa sem usar proteção auricular, o que causou danos a um de seus ouvidos.

Segundo Emma, a perda de audição, combinada com o envelhecimento natural, agravou a dificuldade de comunicação de Willis. Apesar disso, a atriz garante que o astro mantém boa saúde física. “Bruce está com uma saúde ótima, no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora”, afirmou em entrevista à ABC News.

Emma Heming lançará em outubro o livro O Rumo Inesperado, relatando sua experiência como cuidadora do ator. No Brasil, a obra será publicada pela editora BestSeller.

