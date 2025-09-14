Esposa de Bruce Willis atribui acidente em ‘Duro de Matar’ a problemas de saúde do ator

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:13
Emma Heming, esposa de Bruce Willis, revelou que um acidente durante as filmagens de Duro de Matar (1988) pode ter contribuído para a perda auditiva do ator, hoje diagnosticado com demência frontotemporal. Em entrevista à Fox News, ela explicou que Willis atirou diversas vezes com uma arma debaixo de uma mesa sem usar proteção auricular, o que causou danos a um de seus ouvidos.
Bruce Willis
Segundo Emma, a perda de audição, combinada com o envelhecimento natural, agravou a dificuldade de comunicação de Willis. Apesar disso, a atriz garante que o astro mantém boa saúde física. “Bruce está com uma saúde ótima, no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora”, afirmou em entrevista à ABC News.
Emma Heming lançará em outubro o livro O Rumo Inesperado, relatando sua experiência como cuidadora do ator. No Brasil, a obra será publicada pela editora BestSeller.