Esposa de Bruce Willis atribui acidente em ‘Duro de Matar’ a problemas de saúde do ator

Ator de 70 anos, diagnosticado com demência frontotemporal, teria perdido parte da audição durante gravação do filme

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:13

Bruce Willis está em casa de repouso e já não fala nem se reconhece Crédito: Reprodução/Instagram

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, revelou que um acidente durante as filmagens de Duro de Matar (1988) pode ter contribuído para a perda auditiva do ator, hoje diagnosticado com demência frontotemporal. Em entrevista à Fox News, ela explicou que Willis atirou diversas vezes com uma arma debaixo de uma mesa sem usar proteção auricular, o que causou danos a um de seus ouvidos.

Segundo Emma, a perda de audição, combinada com o envelhecimento natural, agravou a dificuldade de comunicação de Willis. Apesar disso, a atriz garante que o astro mantém boa saúde física. “Bruce está com uma saúde ótima, no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora”, afirmou em entrevista à ABC News.