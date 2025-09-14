Antonia Fontenelle é intimada a pagar mais de R$ 88 mil a Giselle Itié por ofensas nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:50
A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, intimou a influenciadora Antonia Fontenelle a pagar R$ 88.488,81 à atriz Giselle Itié no prazo de 15 dias. O valor corresponde à indenização por danos morais à qual Fontenelle foi condenada, acrescido de juros e correção, a sentença original fixava R$ 50 mil. Caso não cumpra a decisão, incidirá multa de 10% sobre o montante.
A condenação, proferida em novembro do ano passado, determinou que Fontenelle retirasse os vídeos ofensivos contra Itié de sua conta no Instagram e fizesse uma retratação pública na mesma plataforma, com o mesmo tempo de exposição usado para difamá-la. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, de O Globo.
Flávia Alessandra e Marcos Paulo foram casados
O processo teve início em 2020, quando Giselle Itié, nascida no México, revelou ter sido vítima de assédio de um diretor de novelas aos 23 anos. Fontenelle reagiu com ameaças e insinuações de que a acusação seria contra o seu ex-marido, o diretor Marcos Paulo, já falecido. Nos vídeos publicados, além de ofensas pessoais, a influenciadora chegou a dizer: “Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta ‘pro’ teu país, é o melhor que tu faz”.