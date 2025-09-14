JUSTIÇA

Antonia Fontenelle é intimada a pagar mais de R$ 88 mil a Giselle Itié por ofensas nas redes sociais

Influenciadora foi condenada por ataques de cunho xenofóbico e tem 15 dias para quitar dívida

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:50

Antonia Fontenele e Gisele Itié Crédito: Reprodução

A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, intimou a influenciadora Antonia Fontenelle a pagar R$ 88.488,81 à atriz Giselle Itié no prazo de 15 dias. O valor corresponde à indenização por danos morais à qual Fontenelle foi condenada, acrescido de juros e correção, a sentença original fixava R$ 50 mil. Caso não cumpra a decisão, incidirá multa de 10% sobre o montante.

A condenação, proferida em novembro do ano passado, determinou que Fontenelle retirasse os vídeos ofensivos contra Itié de sua conta no Instagram e fizesse uma retratação pública na mesma plataforma, com o mesmo tempo de exposição usado para difamá-la. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, de O Globo.

