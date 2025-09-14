Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antonia Fontenelle é intimada a pagar mais de R$ 88 mil a Giselle Itié por ofensas nas redes sociais

Influenciadora foi condenada por ataques de cunho xenofóbico e tem 15 dias para quitar dívida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:50

Antonia Fontenele e Gisele Itié
Antonia Fontenele e Gisele Itié Crédito: Reprodução

A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, intimou a influenciadora Antonia Fontenelle a pagar R$ 88.488,81 à atriz Giselle Itié no prazo de 15 dias. O valor corresponde à indenização por danos morais à qual Fontenelle foi condenada, acrescido de juros e correção, a sentença original fixava R$ 50 mil. Caso não cumpra a decisão, incidirá multa de 10% sobre o montante.

A condenação, proferida em novembro do ano passado, determinou que Fontenelle retirasse os vídeos ofensivos contra Itié de sua conta no Instagram e fizesse uma retratação pública na mesma plataforma, com o mesmo tempo de exposição usado para difamá-la. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, de O Globo.

Flávia Alessandra e Marcos Paulo foram casados

Marcos Paulo e Flávia Alessandra por Reprodução/Instagram
Giulia Costa, Flávia Alessandra e Marcos Paulo por Reprodução
Flávia Alessandra relembra divórcio conturbado com Marcos Paulo por Reprodução
Marcos Paulo e Flávia Alessandra por Reprodução/Instagram
Marcos Paulo e Flávia Alessandra por Reprodução/Instagram
Marcos Paulo e Flávia Alessandra por Reprodução/Instagram
1 de 6
Marcos Paulo e Flávia Alessandra por Reprodução/Instagram

O processo teve início em 2020, quando Giselle Itié, nascida no México, revelou ter sido vítima de assédio de um diretor de novelas aos 23 anos. Fontenelle reagiu com ameaças e insinuações de que a acusação seria contra o seu ex-marido, o diretor Marcos Paulo, já falecido. Nos vídeos publicados, além de ofensas pessoais, a influenciadora chegou a dizer: “Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta ‘pro’ teu país, é o melhor que tu faz”.

Leia mais

Imagem - Vale Tudo: Fátima dopa Heleninha, Celina explode em barraco e alcoolista vai parar na cama com Renato

Vale Tudo: Fátima dopa Heleninha, Celina explode em barraco e alcoolista vai parar na cama com Renato

Imagem - 'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

Imagem - Jessie J emociona ao falar sobre diagnóstico de câncer: 'É uma droga'

Jessie J emociona ao falar sobre diagnóstico de câncer: 'É uma droga'

Mais recentes

Imagem - Ex-amante de Neymar tem casa invadida e é amarrada durante assalto em São Paulo

Ex-amante de Neymar tem casa invadida e é amarrada durante assalto em São Paulo
Imagem - Quem é Ronald Lopes? Empresário e ex-lavador de carros, flagrado com Yasmin Brunet em Noronha

Quem é Ronald Lopes? Empresário e ex-lavador de carros, flagrado com Yasmin Brunet em Noronha
Imagem - Esposa de Bruce Willis atribui acidente em ‘Duro de Matar’ a problemas de saúde do ator

Esposa de Bruce Willis atribui acidente em ‘Duro de Matar’ a problemas de saúde do ator

MAIS LIDAS

Imagem - Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo
01

Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Imagem - VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao mostrar que voltou a dar primeiros passos
02

VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao mostrar que voltou a dar primeiros passos

Imagem - Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro
03

Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil