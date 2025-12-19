Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:18
Nem todo dia é sobre fazer mais. Alguns são sobre sentir melhor e esta sexta-feira é um deles. O céu indica um momento de escuta interna, em que desacelerar não é atraso, é sabedoria.
A energia do dia favorece decisões alinhadas com valores reais, não com expectativas externas. É um convite para respeitar limites, cuidar da saúde emocional e escolher com intenção. Quem ignora esse chamado pode sentir desgaste; quem aceita, sente paz.
Hoje, o Universo não grita. Ele sussurra.