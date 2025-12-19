BASTIDORES

'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

Jornalista falou sobre as insinuações misóginas no programa 'Sem Censura'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15:23

Daniela Lima no 'Sem Censura' Crédito: Reprodução/YouTube

A jornalista Daniela Lima falou abertamente sobre as fofocas machistas que surgiram após sua saída da GloboNews, em agosto, e não escondeu a indignação. Em conversa com Cissa Guimarães no programa Sem Censura, da TV Brasil, ela comentou uma nota que insinuava que sua demissão teria ligação com uma suposta “relação diferenciada” com ministros, expressão que, segundo ela, carrega uma acusação velada e injusta.

“Quando eu saí da Globo, uma das matérias dizia que eu estava deixando o canal por ter ‘relações diferenciadas com ministros’. O que isso quer dizer, afinal?”, questionou, visivelmente incomodada. Para Daniela, a frase não apenas levanta suspeitas sem provas, como reforça um padrão antigo de misoginia no jornalismo político.

A jornalista revelou que chegou a cogitar uma ação judicial contra o autor da nota, mas ponderou o peso dessa decisão. “A vontade de processar sempre existiu. Mas um jornalista processar outro por algo escrito, mesmo sendo absurdo… ainda assim, eu quero ver provar. Quero ver aparecer uma conversa, qualquer coisa”, disparou.

Durante a entrevista, Daniela foi direta ao apontar o recorte de gênero por trás das insinuações. “Isso é de uma sacanagem enorme. Sou mulher, relativamente jovem, e basta uma frase para jogar suspeita no ar. É algo que jamais fariam com um homem”, afirmou.

Ela também lembrou que, por muitos anos, práticas hoje vistas como inadequadas eram comuns entre jornalistas homens, sem que isso jamais levantasse dúvidas sobre ética profissional. “Quantos jornalistas recebiam políticos em casa, ofereciam jantares, conversavam informalmente? Todo mundo sabe. Hoje existe código de ética, claro. Mas sabe quando eu saí para jantar com fonte? Nunca. Nunca mesmo”, reforçou.

Daniela contou ainda que aprendeu cedo a lidar com esse ambiente hostil. “Com 19, 20 anos, já fazendo política local, entendi rápido como funciona para mulheres: basta uma palavra mal colocada para tudo virar dúvida”, disse, ao comentar a vulnerabilidade constante ao assédio e à descredibilização.