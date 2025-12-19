O alerta dos astros para hoje (19 de dezembro): É hora de ter 'aquela' conversa sincera e mudar o fim do mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15:15
Se algo anda mal resolvido no amor, esta sexta-feira, 19 de dezembro, é o momento ideal para colocar as cartas na mesa. O céu favorece diálogos diretos, mas com empatia.
Não é dia de confrontos impulsivos, e sim de conversas que aliviam e aproximam.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Relacionamentos ganham força quando há escuta real e menos reatividade. Para quem está solteiro, o dia ajuda a enxergar padrões emocionais com mais clareza e isso muda escolhas futuras.
Já quem está em um relacionamento sente a necessidade de alinhar expectativas e fortalecer a base emocional.
O amor hoje pede maturidade, não drama. Quem fala com verdade e respeito tende a sair da conversa mais leve do que entrou.