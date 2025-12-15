'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:26
Quem acompanha Êta Mundo Melhor! pode se preparar: a semana de 15 a 20 de dezembro chega com fortes emoções, reviravoltas e a entrada de um novo personagem vivido por Sérgio Malheiros, que promete bagunçar ainda mais os caminhos dos protagonistas.
Entre disputas amorosas e planos de vingança, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner, entrega capítulos decisivos.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.