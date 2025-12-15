NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:26

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

Quem acompanha Êta Mundo Melhor! pode se preparar: a semana de 15 a 20 de dezembro chega com fortes emoções, reviravoltas e a entrada de um novo personagem vivido por Sérgio Malheiros, que promete bagunçar ainda mais os caminhos dos protagonistas.

Entre disputas amorosas e planos de vingança, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner, entrega capítulos decisivos.

Confira o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 15 de dezembro

A rivalidade entre Túlio e Celso esquenta de vez quando Túlio garante que não abrirá mão de Estela, provocando uma briga entre os dois. Enquanto isso, Quincas promete a Sônia que vai mudar de vida e assumir o filho que ela espera. Em clima de harmonia, Candinho e Dita celebram a felicidade ao lado de Joaquim e Samir. Já Zulma, consumida pelo rancor, jura vingança contra Candinho, enquanto Margarida começa a suspeitar que Sônia esteja grávida.



Terça-feira, 16 de dezembro

Lúcio nega ser o pai de Haydée, deixando Araújo desconfiado. Estela alerta Dita sobre os perigos que envolvem Sandra, mas acaba confessando que está apaixonada por Túlio. A notícia que cai como bomba: Celso anuncia a data do casamento com Estela, abalando o coração de Túlio. Em paralelo, Zulma revela o desejo de adotar Samir, despertando tensão. A semana também marca a estreia de Lourival, personagem que chega com planos ambiciosos.



Quarta-feira, 17 de dezembro

Zulma explica suas intenções sobre Samir, enquanto Candinho acredita na suposta bondade da Baronesa. Asdrúbal decide investigar o incêndio da fábrica, levantando suspeitas graves. No campo amoroso, Estela pede que Túlio a esqueça, e Sônia aceita se casar com Lauro, deixando Quincas devastado. Já Sandra garante que Dita cantará na rádio, sem revelar suas verdadeiras intenções.



Quinta-feira, 18 de dezembro

Pressionado, Ernesto permite que Dita cante na rádio, mas o clima de tensão só aumenta. Asdrúbal descobre que o incêndio foi criminoso, colocando Sandra e Olga em alerta. Durante o ensaio do casamento, Celso se declara para Estela, que o beija diante de Túlio, selando um momento doloroso. Enquanto isso, Samir demonstra carinho por Zulma, fortalecendo o plano da vilã.



Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Sexta-feira, 19 de dezembro

Ferido, Túlio decide se afastar de Estela e toma uma atitude radical: pede demissão do hospital. Sandra começa a desconfiar da verdadeira identidade de Ivone/Asdrúbal, enquanto Lourival promete transformar Dita em uma grande estrela. O clima esquenta quando Ivone e Adamo se beijam e são flagrados por Olímpia, criando mais um nó na trama.



Sábado, 20 de dezembro

O capítulo encerra a semana com fortes emoções. Túlio afirma que não quer mais ver Estela, enquanto ela confessa a Dita estar dividida entre ele e Celso. Zulma aceita um acordo proposto por Sandra e, orientada pela vilã, sabota Dita, colocando em risco sua apresentação na rádio.

