'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:26

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

Quem acompanha Êta Mundo Melhor! pode se preparar: a semana de 15 a 20 de dezembro chega com fortes emoções, reviravoltas e a entrada de um novo personagem vivido por Sérgio Malheiros, que promete bagunçar ainda mais os caminhos dos protagonistas.

Entre disputas amorosas e planos de vingança, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner, entrega capítulos decisivos.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 15 de dezembro
    A rivalidade entre Túlio e Celso esquenta de vez quando Túlio garante que não abrirá mão de Estela, provocando uma briga entre os dois. Enquanto isso, Quincas promete a Sônia que vai mudar de vida e assumir o filho que ela espera. Em clima de harmonia, Candinho e Dita celebram a felicidade ao lado de Joaquim e Samir. Já Zulma, consumida pelo rancor, jura vingança contra Candinho, enquanto Margarida começa a suspeitar que Sônia esteja grávida.

  • Terça-feira, 16 de dezembro
    Lúcio nega ser o pai de Haydée, deixando Araújo desconfiado. Estela alerta Dita sobre os perigos que envolvem Sandra, mas acaba confessando que está apaixonada por Túlio. A notícia que cai como bomba: Celso anuncia a data do casamento com Estela, abalando o coração de Túlio. Em paralelo, Zulma revela o desejo de adotar Samir, despertando tensão. A semana também marca a estreia de Lourival, personagem que chega com planos ambiciosos.

  • Quarta-feira, 17 de dezembro
    Zulma explica suas intenções sobre Samir, enquanto Candinho acredita na suposta bondade da Baronesa. Asdrúbal decide investigar o incêndio da fábrica, levantando suspeitas graves. No campo amoroso, Estela pede que Túlio a esqueça, e Sônia aceita se casar com Lauro, deixando Quincas devastado. Já Sandra garante que Dita cantará na rádio, sem revelar suas verdadeiras intenções.

  • Quinta-feira, 18 de dezembro
    Pressionado, Ernesto permite que Dita cante na rádio, mas o clima de tensão só aumenta. Asdrúbal descobre que o incêndio foi criminoso, colocando Sandra e Olga em alerta. Durante o ensaio do casamento, Celso se declara para Estela, que o beija diante de Túlio, selando um momento doloroso. Enquanto isso, Samir demonstra carinho por Zulma, fortalecendo o plano da vilã.

  • Sexta-feira, 19 de dezembro
    Ferido, Túlio decide se afastar de Estela e toma uma atitude radical: pede demissão do hospital. Sandra começa a desconfiar da verdadeira identidade de Ivone/Asdrúbal, enquanto Lourival promete transformar Dita em uma grande estrela. O clima esquenta quando Ivone e Adamo se beijam e são flagrados por Olímpia, criando mais um nó na trama.

  • Sábado, 20 de dezembro
    O capítulo encerra a semana com fortes emoções. Túlio afirma que não quer mais ver Estela, enquanto ela confessa a Dita estar dividida entre ele e Celso. Zulma aceita um acordo proposto por Sandra e, orientada pela vilã, sabota Dita, colocando em risco sua apresentação na rádio.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

