Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TikTok Awards 2025: Brino, Paolla Oliveira e Lucas Rangel brilham na premiação; veja lista completa

Evento reuniu grandes criadores, shows e homenagens em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:35

Pabllo Vittar homenageou Preta Gil no TikTok Awards 2025
Pabllo Vittar homenageou Preta Gil no TikTok Awards 2025 Crédito: Divulgação

A quinta-feira (11) foi tomada pelo brilho dos criadores no TikTok Awards 2025, que movimentou São Paulo e reuniu alguns dos nomes mais influentes da plataforma. A cerimônia, que celebrou criatividade, impacto e os conteúdos que marcaram o ano, teve apresentação de Lázaro Ramos, Thalita Meneghim e Gabb.

Mas eles não foram os únicos a subir ao palco: Camila Pudim, Arthur Viana, Bela Gil, Arthur Paek, Mari Krüger e até Pabllo Vittar, que protagonizou uma homenagem emocionante a Preta Gil, também participaram da noite. A música, claro, teve espaço garantido. Léo Foguete e Wesley Safadão levantaram o público com forró e sertanejo, enquanto LK da Escócia, Kew, MC GW, Ana Laura Lopes, DJ Duarte, DJ TS e Pollini comandaram um set poderoso de funk. Houve ainda apresentações exclusivas de Gustavo Mioto, Mari Fernandez e um medley especial de trap com Chefin.

Leia mais

Imagem - Malu Galli surge irreconhecível após deixar 'Vale Tudo' e choca fãs com transformação; veja

Malu Galli surge irreconhecível após deixar 'Vale Tudo' e choca fãs com transformação; veja

Imagem - Urgência financeira? 5 signos podem destravar dinheiro parado e abrir portas profissionais hoje (12 de dezembro)

Urgência financeira? 5 signos podem destravar dinheiro parado e abrir portas profissionais hoje (12 de dezembro)

Imagem - Reencontro emocionante e confusão na mansão: veja o que rola nesta sexta (12) em 'Êta Mundo Melhor!'

Reencontro emocionante e confusão na mansão: veja o que rola nesta sexta (12) em 'Êta Mundo Melhor!'

Neste ano, a premiação contou com 11 categorias. A votação, feita diretamente pelo público, movimentou a comunidade da plataforma, com exceção das disputas “Criador do Ano” e “Vídeo do Ano”, que ficaram abertas até os últimos minutos e mantiveram o suspense.

Confira os vencedores do TikTok Awards 2025

  • Criador do Ano

  • Braune (braune)
  • Brino (brino) - VENCEDOR
  • Camila Pudim (camilapudim)
  • Eloá Almeida (eloalmeida8)
  • Felca (felca)
  • Lucas Veloso (veloso.lucas_)
  • Luiz Felipe Alves (euluizfelipealves)
  • NextlevelDJ (nextleveldj)
  • Rafaella Tuma (rafaellatuma)
  • Sabryna Bueno (sabryna.bueno)

  • Estrela do Ano

  • Fred Bruno (fred)
  • Jaque Carvalho (jaquecarvalho_08)
  • Paolla Oliveira (paollaoliveirareal) - VENCEDORA
  • Selton Mello (seltonmello)
  • Taís Araujo (taisdeverdade)

Vencedores do TikTok Awards 2025

Pabllo Vittar homenageou Preta Gil no TikTok Awards 2025 por Divulgação
Vencedor do TikTok Awards 2025: Gustax (gustaxoficial) por Reprodução/Redes Sociais
Vencedor do TikTok Awards 2025: Brino (brino) por Reprodução/Redes Sociais
Vencedora do TikTok Awards 2025: Paolla Oliveira por Reprodução/TV Globo
Vencedor do TikTok Awards 2025: Lucas Rangel (lucasranngel)  por Reprodução
Vencedor do TikTok Awards 2025: "Mãe Solteira" - MC G15, Dg e Batidão Stronda por Reprodução
Vencedor do TikTok Awards 2025: Matheus Albino (matheusalbinow) por Reprodução/Redes Sociais
Vencedor do TikTok Awards 2025: Tinôco (tinocandotv) por Reprodução/Redes Sociais
Vencedor do TikTok Awards 2025: Ju Cassini (jumcassini) por Reprodução/Redes Sociais
Vencedor do TikTok Awards 2025: Dani Choma (danichoma) por Reprodução/Redes Sociais
Vencedor do TikTok Awards 2025: We'e'ena Tikuna (weeenatikuna) por Reprodução/Redes Sociais
Vencedor do TikTok Awards 2025: Black Bolt (blackbolt_ofc) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Pabllo Vittar homenageou Preta Gil no TikTok Awards 2025 por Divulgação

  • Vídeo do Ano

  • Andi Ricardo (andii.ricardo)
  • Arthurzinnv (arthurzinnv)
  • Arthur Paek ( arthurpaek)
  • Camila Fremder (cafremder)
  • Felipe Voigt (ruivoigt)
  • Gustavo Tubarão (gustavotubarao)
  • Ingrid Ohara (ingridohara)
  • Lactea (laactea)
  • Lucas Rangel (lucasranngel) - VENCEDOR
  • Vivi Cake (vivicake.real)

  • #AprendaNoTikTok

  • Bounty Breaker (bountybreaker)
  • Janaina Bastos (janainabastosadvocacia)
  • João Barbarussa (opbarbarussa)
  • Rodrigo de Lorenzi (rodrigodelorenzi)
  • Tinôco (tinocandotv) - VENCEDOR

  • #TikTokMeFezAssistir

  • Ailton Júnior (ailtonjvnior)
  • Emerson Martins (emersonbmartins)
  • Erik Gabriel Rocha (ergarotv)
  • José Machado (juzemachado)
  • Ju Cassini (jumcassini) - VENCEDORA

Veja como ficou o cabelo de Paolla Oliveira após mudança

Paolla Oliveira de cabelos claros vivendo Heleninha Roitman em Vale Tudo por Manoella Mello/TV Globo
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Novo visual de Paolla Oliveira por Reprodução/Redes sociais
1 de 6
Paolla Oliveira de cabelos claros vivendo Heleninha Roitman em Vale Tudo por Manoella Mello/TV Globo

  • #TikTokModaEBeleza

  • Bruno Castilho (brunocastilhor)
  • Cabeleireiro Calvo (cabeleireirocalvo)
  • Grazy Rodrigues (with.grazi)
  • Gustax (gustaxoficial) - VENCEDOR
  • Samara Duarte ( bysamaraduarte)

  • #TikTokLIVEBR

  • Black Bolt (blackbolt_ofc) - VENCEDOR
  • Gabriela Muniz (agabrielamuniz)
  • Hans (oficialhans)
  • Ju Dordenoni (dordenoniju)
  • Kaz (iamkazz_)

  • #TikTokEsportes

  • André Scardovelli (andre_scardovelli)
  • Brabo Gordinho (brabogordinho)
  • Fla Bandoni (flabandoni)
  • Futcerto (futcerto12)
  • Matheus Albino (matheusalbinow) - VENCEDOR

  • #TikTokMeFezOuvir

  • "Cachorrinha de Madame" - DJ DUARTE, DJ TS, Mc Gw e Pollini
  • "Eu Vou na Sua Casa" - Felipe Amorim, Vitão e BIN
  • "Mãe Solteira" - MC G15, Dg e Batidão Stronda - VENCEDOR
  • "Melzinho" - Talita Mel e Xand Avião
  • Sei Que Tu Me Odeia - Anitta, MC Danny e Hitmaker

Nasce filha de Lucas Rangel e Lucas Bley

Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
1 de 14
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução

  • #TikTokReceita

  • Bia & Clara (reviewsporsp)
  • Caju ( eusoucajuu)
  • Dani Choma (danichoma) - VENCEDORA
  • Delícias da Eleni (deliciasdaeleni)
  • Ravi Leite (ravileite)

  • #PorUmMundoMelhor (categoria sem votação popular)

  • Verdes Marias (verdesmarias)
  • Jairo Bouer (jairobouer)
  • Ale Souza (top_fit_saudaveis)
  • Mari Pavan (agilizalab)
  • We'e'ena Tikuna (weeenatikuna) - VENCEDOR

Leia mais

Imagem - Iron Maiden volta ao Brasil com turnê de 50 anos e show único; veja valores

Iron Maiden volta ao Brasil com turnê de 50 anos e show único; veja valores

Imagem - Ex-Globo defende legalização do aborto em estreia de programa: 'Qual vida?'

Ex-Globo defende legalização do aborto em estreia de programa: 'Qual vida?'

Imagem - Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)

Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)

Tags:

Influencer Redes Sociais Tiktok

Mais recentes

Imagem - Núbia Óliiver lista homens famosos que já transou: ‘Comecei atividade sexual com 13 anos’

Núbia Óliiver lista homens famosos que já transou: ‘Comecei atividade sexual com 13 anos’
Imagem - Energia pesada? Veja como cada signo é afetado na saúde hoje e como se cuidar (12 de dezembro)

Energia pesada? Veja como cada signo é afetado na saúde hoje e como se cuidar (12 de dezembro)
Imagem - O segredo que guarda o Pilates: 4 exercícios fáceis para fortalecer e tonificar o corpo

O segredo que guarda o Pilates: 4 exercícios fáceis para fortalecer e tonificar o corpo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados
02

Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Imagem - CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador
03

CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
04

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista