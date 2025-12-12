REDES SOCIAIS

TikTok Awards 2025: Brino, Paolla Oliveira e Lucas Rangel brilham na premiação; veja lista completa

Evento reuniu grandes criadores, shows e homenagens em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:35

Pabllo Vittar homenageou Preta Gil no TikTok Awards 2025 Crédito: Divulgação

A quinta-feira (11) foi tomada pelo brilho dos criadores no TikTok Awards 2025, que movimentou São Paulo e reuniu alguns dos nomes mais influentes da plataforma. A cerimônia, que celebrou criatividade, impacto e os conteúdos que marcaram o ano, teve apresentação de Lázaro Ramos, Thalita Meneghim e Gabb.

Mas eles não foram os únicos a subir ao palco: Camila Pudim, Arthur Viana, Bela Gil, Arthur Paek, Mari Krüger e até Pabllo Vittar, que protagonizou uma homenagem emocionante a Preta Gil, também participaram da noite. A música, claro, teve espaço garantido. Léo Foguete e Wesley Safadão levantaram o público com forró e sertanejo, enquanto LK da Escócia, Kew, MC GW, Ana Laura Lopes, DJ Duarte, DJ TS e Pollini comandaram um set poderoso de funk. Houve ainda apresentações exclusivas de Gustavo Mioto, Mari Fernandez e um medley especial de trap com Chefin.

Neste ano, a premiação contou com 11 categorias. A votação, feita diretamente pelo público, movimentou a comunidade da plataforma, com exceção das disputas “Criador do Ano” e “Vídeo do Ano”, que ficaram abertas até os últimos minutos e mantiveram o suspense.

Confira os vencedores do TikTok Awards 2025

Criador do Ano

Braune (braune)

Brino (brino) - VENCEDOR

Camila Pudim (camilapudim)

Eloá Almeida (eloalmeida8)

Felca (felca)

Lucas Veloso (veloso.lucas_)

Luiz Felipe Alves (euluizfelipealves)

NextlevelDJ (nextleveldj)

Rafaella Tuma (rafaellatuma)

Sabryna Bueno (sabryna.bueno)

Estrela do Ano

Fred Bruno (fred)

Jaque Carvalho (jaquecarvalho_08)

Paolla Oliveira (paollaoliveirareal) - VENCEDORA

Selton Mello (seltonmello)

Taís Araujo (taisdeverdade)

Vídeo do Ano

Andi Ricardo (andii.ricardo)

Arthurzinnv (arthurzinnv)

Arthur Paek ( arthurpaek)

Camila Fremder (cafremder)

Felipe Voigt (ruivoigt)

Gustavo Tubarão (gustavotubarao)

Ingrid Ohara (ingridohara)

Lactea (laactea)

Lucas Rangel (lucasranngel) - VENCEDOR

Vivi Cake (vivicake.real)

#AprendaNoTikTok

Bounty Breaker (bountybreaker)

Janaina Bastos (janainabastosadvocacia)

João Barbarussa (opbarbarussa)

Rodrigo de Lorenzi (rodrigodelorenzi)

Tinôco (tinocandotv) - VENCEDOR

#TikTokMeFezAssistir

Ailton Júnior (ailtonjvnior)

Emerson Martins (emersonbmartins)

Erik Gabriel Rocha (ergarotv)

José Machado (juzemachado)

Ju Cassini (jumcassini) - VENCEDORA

#TikTokModaEBeleza

Bruno Castilho (brunocastilhor)

Cabeleireiro Calvo (cabeleireirocalvo)

Grazy Rodrigues (with.grazi)

Gustax (gustaxoficial) - VENCEDOR

Samara Duarte ( bysamaraduarte)

#TikTokLIVEBR

Black Bolt (blackbolt_ofc) - VENCEDOR

Gabriela Muniz (agabrielamuniz)

Hans (oficialhans)

Ju Dordenoni (dordenoniju)

Kaz (iamkazz_)

#TikTokEsportes

André Scardovelli (andre_scardovelli)

Brabo Gordinho (brabogordinho)

Fla Bandoni (flabandoni)

Futcerto (futcerto12)

Matheus Albino (matheusalbinow) - VENCEDOR

#TikTokMeFezOuvir

"Cachorrinha de Madame" - DJ DUARTE, DJ TS, Mc Gw e Pollini

"Eu Vou na Sua Casa" - Felipe Amorim, Vitão e BIN

"Mãe Solteira" - MC G15, Dg e Batidão Stronda - VENCEDOR

"Melzinho" - Talita Mel e Xand Avião

Sei Que Tu Me Odeia - Anitta, MC Danny e Hitmaker

#TikTokReceita

Bia & Clara (reviewsporsp)

Caju ( eusoucajuu)

Dani Choma (danichoma) - VENCEDORA

Delícias da Eleni (deliciasdaeleni)

Ravi Leite (ravileite)

#PorUmMundoMelhor (categoria sem votação popular)

