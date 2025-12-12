TikTok Awards 2025: Brino, Paolla Oliveira e Lucas Rangel brilham na premiação; veja lista completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:35
A quinta-feira (11) foi tomada pelo brilho dos criadores no TikTok Awards 2025, que movimentou São Paulo e reuniu alguns dos nomes mais influentes da plataforma. A cerimônia, que celebrou criatividade, impacto e os conteúdos que marcaram o ano, teve apresentação de Lázaro Ramos, Thalita Meneghim e Gabb.
Mas eles não foram os únicos a subir ao palco: Camila Pudim, Arthur Viana, Bela Gil, Arthur Paek, Mari Krüger e até Pabllo Vittar, que protagonizou uma homenagem emocionante a Preta Gil, também participaram da noite. A música, claro, teve espaço garantido. Léo Foguete e Wesley Safadão levantaram o público com forró e sertanejo, enquanto LK da Escócia, Kew, MC GW, Ana Laura Lopes, DJ Duarte, DJ TS e Pollini comandaram um set poderoso de funk. Houve ainda apresentações exclusivas de Gustavo Mioto, Mari Fernandez e um medley especial de trap com Chefin.
Neste ano, a premiação contou com 11 categorias. A votação, feita diretamente pelo público, movimentou a comunidade da plataforma, com exceção das disputas “Criador do Ano” e “Vídeo do Ano”, que ficaram abertas até os últimos minutos e mantiveram o suspense.
Vencedores do TikTok Awards 2025
