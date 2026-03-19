Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites

Situações inesperadas colocam cada pessoa frente a frente com verdades difíceis e exigem escolhas mais conscientes ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, quinta-feira, 19 de março, o dia traz desafios que funcionam como verdadeiros testes emocionais. Circunstâncias que fogem do controle obrigam a rever atitudes, reconhecer erros e lidar com opiniões diferentes. Nem tudo acontece da forma desejada, mas é justamente esse desconforto que impulsiona mudanças importantes e amadurecimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes

Imagem - 3 signos passam por uma reviravolta de sorte e veem tudo mudar de repente hoje (19 de março)

3 signos passam por uma reviravolta de sorte e veem tudo mudar de repente hoje (19 de março)

Imagem - O universo decide agir, e Áries, Gêmeos, Leão e Capricórnio entram em uma fase surpreendente de bênçãos hoje (19 de março)

O universo decide agir, e Áries, Gêmeos, Leão e Capricórnio entram em uma fase surpreendente de bênçãos hoje (19 de março)

Leão: Hoje você pode sentir que a vida está te colocando de volta ao chão após um período de autoconfiança elevada. Situações que exigem humildade podem incomodar no início, mas ajudam a ajustar expectativas e a evitar decisões impulsivas. Ao aceitar esse momento, você consegue agir com mais clareza e equilíbrio.

Dica cósmica: Reconhecer limites fortalece sua liderança e evita desgastes desnecessários.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem: Um desacordo com alguém próximo pode testar sua paciência e sua necessidade de estar sempre certo. A vontade de insistir no seu ponto de vista será grande, mas o verdadeiro aprendizado está em saber quando ceder. Abrir mão do controle em certas situações traz uma sensação de liberdade que você não esperava.

Dica cósmica: Nem toda discussão precisa ser vencida para que você esteja em paz.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Libra: Uma ideia ou proposta sua pode ser recusada e isso mexe com seu orgulho. Mesmo acreditando ter feito o melhor, você precisará lidar com a frustração de não ser compreendido. O dia pede maturidade para aceitar opiniões diferentes e seguir em frente sem carregar ressentimentos.

Dica cósmica: Respeitar a visão dos outros preserva sua energia e mantém seus relacionamentos mais leves.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Tags:

Signo Leão Virgem Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após comentários preconceituosos

Ex de Alanis Guillen, Giovanna Reis se pronuncia pela primeira vez após comentários preconceituosos
Imagem - BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)

BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)
Imagem - BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes