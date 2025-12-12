FAMOSOS

Ex-Globo defende legalização do aborto em estreia de programa: 'Qual vida?'

Irene Ravache participa da estreia do programa 'Ser Artista Pensamentos'

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:41

Atriz Irene Ravache Crédito: Reprodução

A atriz Irene Ravache, um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira, abre a primeira edição do programa Ser Artista Pensamentos, comandado por Marcus Montenegro. A entrevista inédita vai ao ar na próxima segunda-feira (15), às 19h, no canal Ser Artista no YouTube e também no WhE Play.

A proposta do programa que terá edições mensais, sempre na segunda semana do mês, é simples, mas ousada: conversas profundas, diretas e totalmente livres de filtros. Nada de respostas ensaiadas, discursos politicamente corretos ou pautas previsíveis. Como define Montenegro, a atração é voltada para convidados “corajosos, dispostos a falar de qualquer tema sem pudor”.

Durante a gravação de estreia, Ravache aborda tópicos que considera fundamentais no debate público. Um deles é a crescente pressão estética.

“Parece que todo mundo está numa corrida para não envelhecer. Mas vão envelhecer, é inevitável”, afirma. Ela aponta ainda que certas intervenções podem prejudicar o trabalho artístico, principalmente em obras de época: “Não existe como fazer novela de época com marcas de procedimento aparecendo. Isso atrapalha a caracterização.”

A atriz também comenta as discussões atuais sobre escalação e representatividade. Para ela, algumas restrições acabaram limitando a liberdade artística: “Uma atriz interpretar um homem em filme ou novela não pode mais acontecer. É uma pena. Eu adoraria fazer um personagem masculino. Seria um desafio enorme.”

Em outro momento marcante, Ravache fala abertamente sobre sua posição em relação à legalização do aborto, tema que raramente aborda publicamente.

Ela critica o peso religioso sobre decisões legislativas e questiona a real motivação por trás das votações: “O aborto não pode ser regulado por religião. Quando a Câmara rejeitou a legalização, fiquei me perguntando: é medo de perder voto? É realmente defesa da vida? Mas qual vida? Qual é a vida que está sendo defendida?”

Onde assistir

Além do YouTube e do WhE Play, Ser Artista Pensamentos também chega às TVs conectadas, com exibição nos canais:

Samsung TV Plus – 2083

TCL Channels – 4885



Roku Channel – 655

Watch Free (via aplicativo)