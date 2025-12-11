Acesse sua conta
Camila Pitanga revela pedido de casamento emocionante com carta de 8 páginas: 'Ele ajoelhou'

No Mais Você, atriz contou como foi surpreendida por Patrick Pessoa e comentou sua volta à Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:30

Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa
Camila Pitanga relembra pedido de casamento e revela planejamento para cerimônia no Mais Você

Camila Pitanga abriu o programa Mais Você desta quinta-feira (11) com uma história daquelas que poderiam facilmente virar cena de novela. A atriz contou que foi pedida em casamento pelo companheiro, Patrick Pessoa, de um jeito que a deixou completamente emocionada, com direito a uma carta de oito páginas e pedido de joelhos.

Brincando com Ana Maria Braga, Camila lembrou que a apresentadora se casou recentemente e soltou: “Você casou, eu vou casar também”. Foi então que ela revelou como tudo aconteceu.

Patrick, que é professor de filosofia da estética, curador, crítico de teatro e, como Camila define, “um artista no geral”, preparou um momento cuidadosamente pensado. “Ele escreveu uma carta enorme, linda, de oito páginas. Depois se ajoelhou… foi tão inesperado, tão bonito. Eu fiquei encantada”, contou a atriz, visivelmente tocada.

Camila fez questão de enaltecer o noivo, destacando o quanto o parceiro soma à sua vida: “Ele é um pensador, um criador, um cara incrível. Minha filha dizia quando era pequena que ele era um ‘artista completo’. E é isso mesmo. Um homem sensível, inteligente e muito parceiro”.

Camila Pitanga e Patrick Pessoa

Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga relembra pedido de casamento e revela planejamento para cerimônia no Mais Você por Reprodução/TV Globo
Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Antônia é filha de Camila Pitanga por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga, Vera Manhães e Antônia curtem a praia por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga é filha de Antônio Pitanga por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga vive Ellen em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Camila Pitanga e a mãe, Vera por Reprodução
1 de 12
Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais

  • Volta em Dona de Mim

Entre confidências pessoais e muita emoção, Camila ainda falou sobre seu retorno à novela Dona de Mim. Sua personagem, Ellen, volta à história depois de o público acreditar que ela havia morrido, uma reviravolta que promete movimentar a trama das 19h.

O retorno acontece no capítulo desta sexta-feira (12). Na novela, Hudson (Emílio Dantas), atual marido de Ellen, descobre a morte de Vanderson (Armando Babaioff) e, em seguida, que Sofia (Elis Cabral) herdou 25% da Boaz. De olho na fortuna, ele sugere que Ellen se reaproxime da filha.

Vivendo um noivado cheio de amor e uma retomada forte na teledramaturgia, Camila Pitanga vive um momento especial e não esconde o orgulho dessa nova fase que mistura vida pessoal e profissional.

