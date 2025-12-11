Acesse sua conta
Candinho desmaia antes de revelar segredo em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (11)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) em cena de Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta quinta-feira (11) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com o coração do público. Depois de tantos obstáculos, Candinho está decidido a abrir o jogo com Samir mas a emoção do momento acaba pregando uma peça no caipira.

Logo no início, Candinho anuncia ao menino que precisa contar algo muito importante. Antes que consiga terminar a frase, ele desmaia repentinamente, deixando Samir apavorado. Asdrúbal corre para socorrer o protagonista, que é levado de volta para a Casa dos Anjos.

Quando desperta, já nos braços de Dita, Candinho não pensa duas vezes: reafirma que precisa falar com Samir custe o que custar. A revelação não pode mais esperar.

Enquanto isso, a novela ganha outras tensões. Dirce se nega a ajudar Estela com Anabela, enquanto Celso pressiona Sandra a desistir da tentativa de comprar a fábrica de Candinho. Estela, por sua vez, abre o coração para Túlio ao dizer que deseja se casar com Celso, uma virada que promete mexer nas relações entre eles.

Mas o clima esquenta de vez quando Zulma aparece na mansão à procura de Candinho e Samir. Determinada a manter o menino por perto, ela não está disposta a facilitar a vida do protagonista.

Mesmo com todas essas interferências, Candinho segue firme em sua missão. Na Casa dos Anjos, ele finalmente cria coragem, olha Samir nos olhos e faz a revelação que o público tanto aguardava: “Samir... eu sou o seu pai.”

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

