Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Cena é uma das mais aguardada da trama das nove

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:00

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você é do time que acompanha cada detalhe de 'Três Graças', prepare o coração: um dos momentos mais esperados da novela finalmente vai acontecer. Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen) vão trocar o primeiro beijo nos próximos capítulos e a sequência promete entregar tudo que o público esperava.

A relação das duas vinha sendo construída aos poucos, com encontros tímidos, conversas cheias de cumplicidade e uma química que já tinha conquistado a internet. Agora, esse clima finalmente evolui para um contato mais íntimo. Quem adianta os bastidores é Gabriela Medvedovsky, intérprete de Juquinha.

“Gravar essa cena foi muito especial. A gente encontrou um tom muito delicado, muito verdadeiro… tenho certeza de que vai ficar lindo na tela”, contou a atriz, de 33 anos, ao Extra. 

O casal, apelidado carinhosamente de “Loquinha”, se tornou um fenômeno entre os fãs. Nas redes sociais, o público já pedia, e muito, que esse beijo acontecesse. Para muitos, o encanto está justamente na simplicidade com que essa paixão foi apresentada na novela.

“É muito bonito mostrar um amor que nasce sem grandes obstáculos, sem interferência masculina, sem crise de identidade. É um sentimento tranquilo, leve, genuíno”, diz Gabriela. Ela ainda reforça sua conexão com o tema: “Estou cercada de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Não me sinto distante desse universo”.

Mas, como toda novela pede uma dose de conflito, o clima de romance não vai passar despercebido. Em breve, Ferette (Murilo Benício) vai estranhar a aproximação da filha com a policial. E, segundo a atriz, esse olhar desconfiado deve render pano para manga.

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'

LEIA MAIS SOBRE O CASO

‘Três Graças’: Lorena recebe alerta preocupante do irmão após iniciar namoro com Juquinha

Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

Atriz de 'Três Graças' mostra foto rara antes da transição de gênero; confira

“Ele pode reagir por preconceito, o que não seria nenhuma surpresa vindo do Ferette… mas também pode ser pelo fato de Lorena estar se envolvendo com uma policial. Ele vai ficar dividido entre as duas preocupações”, comenta.

Enquanto o capítulo não chega, o público segue firme no X (antigo Twitter), entregando memes, comentários apaixonados e torcendo para que Loquinha finalmente aconteça de vez.

“Juquinha sempre fingindo que entende o que a Lorena fala… ela só quer beijar!”, brincou uma fã. “Nem se beijaram ainda e a Juquinha já está ali, 100% dedicada na missão”, escreveu outra.

O casal, que já nasceu queridinho pelo público, promete ter uma das cenas mais comentadas da semana.

