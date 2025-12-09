Acesse sua conta
'A Fazenda 17': Dudu Camargo já tem alvo definido para a Roça desta terça (9); veja quem será

Fazendeiro da semana deixa claro quem deve ocupar o primeiro banquinho na formação da Roça

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:10

Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram
Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram Crédito: Reprodução/Record

O clima em A Fazenda 17 voltou a pegar fogo, e o fazendeiro da vez, Dudu Camargo, já deixou escapar para quem vai apontar o dedo na formação da Roça desta terça-feira (09). Embora a decisão oficial só seja revelada ao vivo, o apresentador tem repetido dentro da sede que Duda Wendling é sua principal escolha para ocupar o primeiro lugar na berlinda.

Depois de escapar de mais uma eliminação e reassumir o chapéu de fazendeiro, Dudu ganhou novamente o poder de abrir a votação e, pelo visto, está decidido a usar essa vantagem para ajustar algumas contas mal resolvidas.

A tensão entre os dois começou a escalar após o barraco de domingo (07). Dudu chamou Duda para uma conversa séria e relembrou o momento em que, segundo ele, a atriz teria usado a alopecia de Carol Lekker de forma ofensiva durante a eliminação de Tamires Assis. Sem rodeios, ele disparou: “Você usou a doença dela para atacá-la. Isso é degradante como ser humano.”

O apresentador ainda aproveitou para ressaltar que se sentiu traído na votação anterior: “Eu nunca tinha votado em você, mas você votou em mim e ainda convenceu o Mesquita a votar também.”

Duda, por sua vez, não deixou barato. A atriz rebateu a acusação e lembrou que, para ela, o afastamento começou quando Dudu se aproximou demais de Shia Phoenix: “Quem parou de priorizar o grupo foi você. Você que foi se juntar ao Shia. Você foi traíra!”

Sobre o episódio envolvendo Carol Lekker, Duda também se defendeu e relatou suas próprias fragilidades: “Eu também tenho doenças sérias. Transtorno alimentar, ansiedade e depressão… Eu tenho ansiedade, sim.”

A discussão ganhou mais um capítulo quando Duda devolveu a crítica, afirmando que o apresentador já havia feito comentários semelhantes sobre o corpo dela: “Você também falou que eu estava gorda, Dudu. Ansiedade e transtorno alimentar também são doenças.”

Com o embate cada vez mais pesado e o afastamento oficializado, a expectativa agora é pelo momento em que Dudu Camargo confirmará, ou não, o que vem sinalizando o dia todo: sua indicação direta de Duda Wendling para a Roça.

O público descobre o desfecho dessa briga ao vivo na formação desta terça-feira (09).

