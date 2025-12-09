REALITY

'A Fazenda 17': Dudu Camargo já tem alvo definido para a Roça desta terça (9); veja quem será

Fazendeiro da semana deixa claro quem deve ocupar o primeiro banquinho na formação da Roça

Antes de conquistar público em ‘A Fazenda’, Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram Crédito: Reprodução/Record

O clima em A Fazenda 17 voltou a pegar fogo, e o fazendeiro da vez, Dudu Camargo, já deixou escapar para quem vai apontar o dedo na formação da Roça desta terça-feira (09). Embora a decisão oficial só seja revelada ao vivo, o apresentador tem repetido dentro da sede que Duda Wendling é sua principal escolha para ocupar o primeiro lugar na berlinda.

Depois de escapar de mais uma eliminação e reassumir o chapéu de fazendeiro, Dudu ganhou novamente o poder de abrir a votação e, pelo visto, está decidido a usar essa vantagem para ajustar algumas contas mal resolvidas.

A tensão entre os dois começou a escalar após o barraco de domingo (07). Dudu chamou Duda para uma conversa séria e relembrou o momento em que, segundo ele, a atriz teria usado a alopecia de Carol Lekker de forma ofensiva durante a eliminação de Tamires Assis. Sem rodeios, ele disparou: “Você usou a doença dela para atacá-la. Isso é degradante como ser humano.”

O apresentador ainda aproveitou para ressaltar que se sentiu traído na votação anterior: “Eu nunca tinha votado em você, mas você votou em mim e ainda convenceu o Mesquita a votar também.”

Duda, por sua vez, não deixou barato. A atriz rebateu a acusação e lembrou que, para ela, o afastamento começou quando Dudu se aproximou demais de Shia Phoenix: “Quem parou de priorizar o grupo foi você. Você que foi se juntar ao Shia. Você foi traíra!”

Sobre o episódio envolvendo Carol Lekker, Duda também se defendeu e relatou suas próprias fragilidades: “Eu também tenho doenças sérias. Transtorno alimentar, ansiedade e depressão… Eu tenho ansiedade, sim.”

A discussão ganhou mais um capítulo quando Duda devolveu a crítica, afirmando que o apresentador já havia feito comentários semelhantes sobre o corpo dela: “Você também falou que eu estava gorda, Dudu. Ansiedade e transtorno alimentar também são doenças.”

Com o embate cada vez mais pesado e o afastamento oficializado, a expectativa agora é pelo momento em que Dudu Camargo confirmará, ou não, o que vem sinalizando o dia todo: sua indicação direta de Duda Wendling para a Roça.