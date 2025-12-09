ASTROLOGIA

Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas

Dia favorece gestos sinceros, aproximações espontâneas e diálogos que destravam relações amorosas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:50

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A energia de hoje, 9 de dezembro, movimenta o campo afetivo de forma suave, porém profunda. Muitos signos terão conversas importantes, algumas leves, outras necessárias. O céu favorece gestos simples, escuta ativa e atitudes que mostram cuidado.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Áries

Fale o que sente, mas sem atropelar. Uma pergunta sincera evita ruídos.

Touro

No amor, atitudes práticas falam mais alto do que discursos. Mostre presença.

Gêmeos

Perguntas abertas aprofundam a troca. Comunicação é seu trunfo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer

Carinho e acolhimento são sua linguagem do dia. Só cuide dos limites emocionais.

Leão

Gestos generosos fortalecem vínculos. Reconhecer o outro abre o coração.

Virgem

Clareza nas responsabilidades evita atritos. Nada de criar cenário na cabeça.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra

Conversa com foco em solução muda tudo. Diplomacia natural favorecida.

Escorpião

Honestidade cura mal-entendidos. Fale direto, sem suposições.

Sagitário

Leveza e espontaneidade deixam o amor mais vivo.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Capricórnio

Planos concretos trazem segurança ao relacionamento.

Aquário

Estimule trocas intelectuais, aproxima muito hoje.

Peixes

Ternura e pequenas surpresas fazem a relação florescer.