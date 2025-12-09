Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:50
A energia de hoje, 9 de dezembro, movimenta o campo afetivo de forma suave, porém profunda. Muitos signos terão conversas importantes, algumas leves, outras necessárias. O céu favorece gestos simples, escuta ativa e atitudes que mostram cuidado.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Fale o que sente, mas sem atropelar. Uma pergunta sincera evita ruídos.
No amor, atitudes práticas falam mais alto do que discursos. Mostre presença.
Perguntas abertas aprofundam a troca. Comunicação é seu trunfo.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Carinho e acolhimento são sua linguagem do dia. Só cuide dos limites emocionais.
Gestos generosos fortalecem vínculos. Reconhecer o outro abre o coração.
Clareza nas responsabilidades evita atritos. Nada de criar cenário na cabeça.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Conversa com foco em solução muda tudo. Diplomacia natural favorecida.
Honestidade cura mal-entendidos. Fale direto, sem suposições.
Leveza e espontaneidade deixam o amor mais vivo.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Planos concretos trazem segurança ao relacionamento.
Estimule trocas intelectuais, aproxima muito hoje.
Ternura e pequenas surpresas fazem a relação florescer.
Hoje, o amor pede verdade, calma e demonstrações simples: nada forçado, tudo sincero.