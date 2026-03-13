SEM AUTORIZAÇÃO

Clipe inédito que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos e mostra cantora antes das plásticas

A cantora se manifestou após o vídeo de "Tá na Mira", gravado em 2013, surgir sem autorização

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 12:45

Anitta Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (13), os fãs de Anitta foram pegos de surpresa com o lançamento inesperado do clipe de "Tá na Mira". Para quem não lembra, essa música foi um dos primeiros grandes sucessos da carreira dela, mas o vídeo oficial tinha sido engavetado pela própria cantora logo após a gravação, em 2013.

Assim que as imagens começaram a circular, Anitta se manifestou nas redes sociais para esclarecer que não houve lançamento oficial, mas sim uma quebra de confiança.

Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos 1 de 7

“Queridos, eu não lancei nenhum clipe hoje. Qualquer coisa que tenha saído na internet foi vazado sem minha autorização por pessoas que já não fazem parte da minha equipe há tempos e agora vocês podem entender um pedacinho do porquê. Beijos”, disparou a artista.

Disponibilizado discretamente em uma plataforma de música na noite de ontem (12), o clipe virou um dos assuntos mais comentados do dia. Além da nostalgia, o público ficou fascinado ao ver a "Anitta raiz", bem antes da bateria de procedimentos estéticos que ela adotou anos depois.

A insatisfação de Anitta com esse projeto não é novidade. Em uma entrevista para Maya Massafera em 2019, a cantora foi curta ao explicar por que o vídeo nunca tinha saído: “Odiei um clipe chamado ‘Tá Na Mira’, que nem deixei sair, porque é horrível”.

No vídeo, vemos uma Anitta bem diferente, com um visual 100% natural, gravado muito antes dos procedimentos estéticos. No clipe, ela interpreta uma prisioneira que seduz um rapaz para conseguir as chaves de um cativeiro. Apesar da superprodução para a época, a estética não agradou a artista, que preferiu deixar o hit apenas nas plataformas de áudio por doze anos.

Enquanto Anitta demonstra sua indignação com os ex-colaboradores, os fãs se dividem entre o choque e a nostalgia. "Sem acreditar que estou vendo esse mico icônico depois de 12 anos", brincou um internauta no X. Outros defenderam a cantora: "Dá para entender o ranço dela, vazaram um material que ela claramente não aprovou".