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Clipe inédito que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos e mostra cantora antes das plásticas

A cantora se manifestou após o vídeo de "Tá na Mira", gravado em 2013, surgir sem autorização

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 12:45

Anitta Crédito: Divulgação 

Nesta sexta-feira (13), os fãs de Anitta foram pegos de surpresa com o lançamento inesperado do clipe de "Tá na Mira". Para quem não lembra, essa música foi um dos primeiros grandes sucessos da carreira dela, mas o vídeo oficial tinha sido engavetado pela própria cantora logo após a gravação, em 2013.

Assim que as imagens começaram a circular, Anitta se manifestou nas redes sociais para esclarecer que não houve lançamento oficial, mas sim uma quebra de confiança.

Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos

'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
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'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais

“Queridos, eu não lancei nenhum clipe hoje. Qualquer coisa que tenha saído na internet foi vazado sem minha autorização por pessoas que já não fazem parte da minha equipe há tempos e agora vocês podem entender um pedacinho do porquê. Beijos”, disparou a artista.

Disponibilizado discretamente em uma plataforma de música na noite de ontem (12), o clipe virou um dos assuntos mais comentados do dia. Além da nostalgia, o público ficou fascinado ao ver a "Anitta raiz", bem antes da bateria de procedimentos estéticos que ela adotou anos depois.

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A insatisfação de Anitta com esse projeto não é novidade. Em uma entrevista para Maya Massafera em 2019, a cantora foi curta ao explicar por que o vídeo nunca tinha saído: “Odiei um clipe chamado ‘Tá Na Mira’, que nem deixei sair, porque é horrível”.

No vídeo, vemos uma Anitta bem diferente, com um visual 100% natural, gravado muito antes dos procedimentos estéticos. No clipe, ela interpreta uma prisioneira que seduz um rapaz para conseguir as chaves de um cativeiro. Apesar da superprodução para a época, a estética não agradou a artista, que preferiu deixar o hit apenas nas plataformas de áudio por doze anos.

Enquanto Anitta demonstra sua indignação com os ex-colaboradores, os fãs se dividem entre o choque e a nostalgia. "Sem acreditar que estou vendo esse mico icônico depois de 12 anos", brincou um internauta no X. Outros defenderam a cantora: "Dá para entender o ranço dela, vazaram um material que ela claramente não aprovou".

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Tags:

Música Video Anitta Clipe Videoclipe

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