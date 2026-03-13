Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de março de 2026 às 09:48
Nesta sexta-feira, 13 de março de 2026, o clima passa longe dos filmes de terror. Enquanto o Sol em Peixes nos convida a ouvir a intuição, a Lua Minguante em Capricórnio chega para colocar ordem na casa. É o momento perfeito para aquela "faxina" necessária: descarte o que não agrega e foque no que realmente tem futuro.
Esqueça as superstições, o céu de hoje favorece quem tem os pés no chão e estratégia no bolso. Confira as previsões e os números da sorte para o seu signo.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica: Com a Lua Minguante, o segredo é a simplicidade. Não tente fazer mil coisas ao mesmo tempo. Faça pouco, mas faça com perfeição.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.