ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (13) reservam sorte para o seu bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:48

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira, 13 de março de 2026, o clima passa longe dos filmes de terror. Enquanto o Sol em Peixes nos convida a ouvir a intuição, a Lua Minguante em Capricórnio chega para colocar ordem na casa. É o momento perfeito para aquela "faxina" necessária: descarte o que não agrega e foque no que realmente tem futuro.

Esqueça as superstições, o céu de hoje favorece quem tem os pés no chão e estratégia no bolso. Confira as previsões e os números da sorte para o seu signo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



No amor, o papo é sério. Nada de joguinhos; o momento pede planos reais para o futuro. No trabalho, revise suas metas e não tenha medo de ajustar a rota se algo não faz mais sentido. Números da sorte: 10, 28, 46

Touro (20/04 a 20/05)

A estabilidade é sua melhor amiga hoje. O dia favorece decisões burocráticas e parcerias de longo prazo. No amor, foque naquilo que você e seu parceiro constroem juntos. Números da sorte: 9, 33, 57

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hora de desapegar! Limpe as mágoas do passado e resolva pendências financeiras. No trabalho, organize seus impostos e contas. O silêncio será seu melhor aliado para recarregar as baterias. Números da Sorte: 13, 31, 58



Câncer (21/06 a 22/07)

O foco hoje são as relações. Aprenda a dizer "não" para garantir que respeitem seu espaço. No trabalho, é dia de formalizar contratos ou encerrar parcerias que não rendem mais. Números da sorte: 2, 20, 44

Leão (23/07 a 22/08)

Menos palavras, mais atitudes. No amor, ajude nas tarefas práticas do dia a dia. No trabalho, sua produtividade estará nas alturas, aproveite para organizar a agenda e finalizar pendências chatas. Números da sorte: 6, 15, 39

Virgem (23/08 a 22/09)

Você está jogando em casa com essa Lua em Capricórnio. O romance ganha uma base sólida e seu trabalho brilha pela técnica. É o momento de dar o toque final naquele projeto importante. Números da sorte: 5, 23, 41

Libra (23/09 a 22/10)

O lar é o seu refúgio. Resolva conflitos familiares com praticidade e organize seu cantinho. No trabalho, o ambiente doméstico (ou home office) favorece novas ideias. Números da sorte: 4, 22, 50

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua mente está afiada! É um excelente dia para reuniões de planejamento e conversas objetivas no amor. Use as palavras para construir, não para ferir. Números da sorte: 3, 12, 30



Sagitário (22/11 a 21/12)

Dia de colocar a mão no bolso, mas para organizar. Corte gastos desnecessários e valorize a segurança financeira. No amor, a lealdade vale mais que grandes aventuras hoje. Números da sorte: 7, 25, 52

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua está no seu signo e a autoridade é toda sua. Você está no controle e as pessoas percebem sua maturidade. Aproveite para tomar decisões de longo prazo. Números da sorte: 1, 11, 13

Aquário (20/01 a 18/02)



Hoje o dia pede recolhimento. Trabalhe nos bastidores e evite exposição desnecessária. No amor, seja compreensivo e evite cobranças sociais chatas. Números da sorte: 12, 30, 48

Peixes (20/02 a 20/03)

Suas amizades serão o porto seguro hoje. No trabalho, o networking pode abrir portas para projetos antigos saírem do papel. Una-se a pessoas experientes. Números da sorte: 11, 33, 60

Dica: Com a Lua Minguante, o segredo é a simplicidade. Não tente fazer mil coisas ao mesmo tempo. Faça pouco, mas faça com perfeição.

