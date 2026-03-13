POLÊMICA

Vencedor do Big Brother inglês se muda para o Brasil e anuncia gravidez da esposa meses após deixar a prisão

Vencedor do 'Celebrity Big Brother', Stephen Bear foi condenado por vazar vídeos íntimos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 12:18

Vencedor do Big Brother inglês anuncia gravidez da esposa meses após deixar a prisão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O britânico, Stephen Bear, que ficou famoso em programas como 'De Férias com o Ex' e 'Celebrity Big Brother', agora vive um novo capítulo e bem longe do Reino Unido. Bear anunciou recentemente que sua esposa, uma brasileira de 18 anos, está grávida do primeiro filho do casal.

A notícia pegou muitos de surpresa, já que a trajetória recente do influenciador foi marcada pelas páginas policiais. Bear desembarcou no Brasil no ano passado, logo após cumprir parte de sua pena em uma prisão britânica.

Vencedor do Big Brother inglês anuncia gravidez de esposa brasileira após sair da prisão 1 de 7

Em 2023, Bear foi condenado a 21 meses de detenção por gravar e divulgar vídeos íntimos de sua ex-namorada, Georgia Harrison, em uma plataforma de conteúdo adulto sem qualquer consentimento. O caso foi um marco na justiça britânica sobre crimes digitais.

Em 2020, ele já havia sido detido por agressão a outra ex-companheira. Após cumprir pouco mais de 10 meses da última sentença, ele foi solto e teve lucros confiscados para indenizar a vítima.

E se engana quem pensa que ele escolheu o Brasil para viver no anonimato. Bear continua gerando polêmicas ao revelar seus planos, no mínimo, excêntricos. Recentemente, ele afirmou ter recebido uma "missão divina" para trazer sorte aos brasileiros.