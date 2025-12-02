Acesse sua conta
Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’

Modelo afirma que participantes tomavam medicação para dormir, acordar e controlar emoções durante o confinamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:02

Renata Banhara diz que peões de A Fazenda 4 tomavam remédios para “seguir no jogo”
Renata Banhara diz que peões de A Fazenda 4 tomavam remédios para “seguir no jogo” Crédito: Reprodução/Instagram

Renata Banhara voltou a comentar sua participação em A Fazenda 4, exibida em 2011, e fez revelações polêmicas sobre os bastidores do reality rural da Record. Em entrevista ao podcast Sem Filtro, apresentado por Luiza Ambiel, a modelo afirmou que muitos peões usavam remédios controlados de forma indiscriminada durante o confinamento.

Segundo Renata, boa parte dos participantes teria alegado problemas de saúde apenas para conseguir entrar no programa com calmantes e outras medicações. “Na minha Fazenda, ninguém tinha problema de saúde. Setenta por cento alegaram que tinham para entrar com calmantes e estender o tempo na Fazenda”, disse ela, afirmando ainda que descobriu que “todo mundo tomava tudo” na casa.

A ex-peoa detalhou que os remédios eram usados para todas as situações: “Tomava remédio para dormir, para acordar, para acalmar, para ter energia. As pessoas se controlavam com psiquiatras externos passando medicação. Muita gente chegou até a final.”

Renata declarou ainda que apenas ela, o cantor Marlon e Joana Machado, campeã daquela edição, não faziam uso de medicação: “O resto já não sei, porque toda hora tocava o negocinho e a pessoa ia lá tomar remédio.”

Ela afirma que alguns participantes teriam mentido para a equipe médica alegando dependência química inexistente, apenas para ter acesso aos remédios ao longo da competição. “A pessoa não tinha problema nenhum, era malandragem para chegar até a final.”

A Record não se manifestou sobre a declaração da ex-participante do reality.

Renata Banhara foi a primeira eliminada de A Fazenda 4. Joana Machado venceu a edição, com Monique Evans em segundo lugar e Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, em terceiro.

