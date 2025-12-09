Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'

Curada do câncer, esposa de Rodrigo Faro conta que ainda enfrenta linfedema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:33

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer Crédito: Reprodução/Instagram

Um ano depois de enfrentar um sarcoma sinovial, a influenciadora Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, abriu o coração sobre as consequências que ainda carrega da cirurgia que salvou sua vida. Em uma entrevista franca ao podcast Menos Pausa, apresentado por Priscila Fantin e Vanessa Costa, ela revelou que ficou com um linfedema, um inchaço persistente provocado pela obstrução dos vasos linfáticos.

Vera explicou que o problema surgiu por causa da complexidade da cirurgia, que exigiu enxertos e manipulação intensa dos tecidos.

“Uma das sequelas que eu fiquei foi um linfedema, porque tive que mexer muito. Fiz um enxerto de uma perna para a outra, tirei um pedaço do músculo e minha circulação ficou prejudicada. É um inchaço maior na perna onde eu tinha o sarcoma”, contou.

Leia mais

Imagem - 'A Fazenda 17': Dudu Camargo já tem alvo definido para a Roça desta terça (9); veja quem será

'A Fazenda 17': Dudu Camargo já tem alvo definido para a Roça desta terça (9); veja quem será

Imagem - Oportunidade à vista? Caminhos profissionais de 5 signos têm uma virada nesta terça (9 de dezembro)

Oportunidade à vista? Caminhos profissionais de 5 signos têm uma virada nesta terça (9 de dezembro)

Imagem - Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Apesar do incômodo, ela afirma que encontrou na musculação diária um caminho para controlar o inchaço e manter o corpo funcionando da melhor forma possível.

“A musculação é o que me ajuda a não ficar tão inchada. É meu ritual. Acordo e passo uma hora treinando. É garantir um futuro sem depender de alguém”, disse.

Durante a conversa, Vera reforçou que sua rotina de treinos vai muito além da estética. O início da menopausa, combinado ao impacto emocional e físico do câncer, a fez redobrar o cuidado com a saúde, algo que, segundo ela, mudou completamente sua relação com o próprio corpo.

Vera Viel

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel faz biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram
Vera Viel fez desabafo nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Vera Viel faz biópsia após suspeita de câncer por Reprodução
Vera Viel está internada em hospital por Reprodução / Redes sociais
Vera Viel comemora aniversário em hospital por Reprodução/Instagram
1 de 14
Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer por Reprodução/Instagram

“Vou completar 50 anos e me sinto maravilhosa, na minha melhor fase, com saúde. Passei por tudo isso e sou muito grata. Ter um companheiro que entende isso é fundamental. O Rodrigo esteve do meu lado o tempo todo”, declarou.

A influenciadora foi diagnosticada com sarcoma sinovial em setembro de 2024 e passou pela cirurgia de retirada do tumor em 11 de outubro do mesmo ano, seguida por sessões de rádio e quimioterapia. Ela relembrou o choque do diagnóstico e a importância da fé durante o processo.

“Quando você recebe um diagnóstico desses, o mundo desaba. Estava tudo bem, sempre treinei, me cuidei… e, de repente, era um tumor raro. Mas quando você tem fé, acredita que vai dar certo”, afirmou.

Hoje, curada, Vera Viel segue compartilhando sua jornada para inspirar quem também enfrenta desafios semelhantes e para lembrar que a recuperação vai muito além da alta médica.

Leia mais

Imagem - Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas

Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz descoberta de Candinho sobre Samir; confira o resumo (8 a 13 de dezembro)

Imagem - Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Quem era Mauri, da dupla Maurício & Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó que morreu em acidente

Tags:

Doença Câncer Famosos Vera Viel

Mais recentes

Imagem - Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas

Paixão à vista? Esta terça (9 de dezembro) fortalece vínculos e 4 signos podem viver conversas decisivas
Imagem - Ticiane Pinheiro vai para a Globo? Apresentadora deixou a Record após 20 anos

Ticiane Pinheiro vai para a Globo? Apresentadora deixou a Record após 20 anos
Imagem - Oportunidade à vista? Caminhos profissionais de 5 signos têm uma virada nesta terça (9 de dezembro)

Oportunidade à vista? Caminhos profissionais de 5 signos têm uma virada nesta terça (9 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra
01

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil
04

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil