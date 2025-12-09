FAMOSOS

Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'

Curada do câncer, esposa de Rodrigo Faro conta que ainda enfrenta linfedema

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:33

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de câncer Crédito: Reprodução/Instagram

Um ano depois de enfrentar um sarcoma sinovial, a influenciadora Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, abriu o coração sobre as consequências que ainda carrega da cirurgia que salvou sua vida. Em uma entrevista franca ao podcast Menos Pausa, apresentado por Priscila Fantin e Vanessa Costa, ela revelou que ficou com um linfedema, um inchaço persistente provocado pela obstrução dos vasos linfáticos.

Vera explicou que o problema surgiu por causa da complexidade da cirurgia, que exigiu enxertos e manipulação intensa dos tecidos.

“Uma das sequelas que eu fiquei foi um linfedema, porque tive que mexer muito. Fiz um enxerto de uma perna para a outra, tirei um pedaço do músculo e minha circulação ficou prejudicada. É um inchaço maior na perna onde eu tinha o sarcoma”, contou.

Apesar do incômodo, ela afirma que encontrou na musculação diária um caminho para controlar o inchaço e manter o corpo funcionando da melhor forma possível.

“A musculação é o que me ajuda a não ficar tão inchada. É meu ritual. Acordo e passo uma hora treinando. É garantir um futuro sem depender de alguém”, disse.

Durante a conversa, Vera reforçou que sua rotina de treinos vai muito além da estética. O início da menopausa, combinado ao impacto emocional e físico do câncer, a fez redobrar o cuidado com a saúde, algo que, segundo ela, mudou completamente sua relação com o próprio corpo.

“Vou completar 50 anos e me sinto maravilhosa, na minha melhor fase, com saúde. Passei por tudo isso e sou muito grata. Ter um companheiro que entende isso é fundamental. O Rodrigo esteve do meu lado o tempo todo”, declarou.

A influenciadora foi diagnosticada com sarcoma sinovial em setembro de 2024 e passou pela cirurgia de retirada do tumor em 11 de outubro do mesmo ano, seguida por sessões de rádio e quimioterapia. Ela relembrou o choque do diagnóstico e a importância da fé durante o processo.

“Quando você recebe um diagnóstico desses, o mundo desaba. Estava tudo bem, sempre treinei, me cuidei… e, de repente, era um tumor raro. Mas quando você tem fé, acredita que vai dar certo”, afirmou.