Vera Viel expõe sequela após cirurgia de sarcoma e desabafa: 'Circulação prejudicada'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:33
Um ano depois de enfrentar um sarcoma sinovial, a influenciadora Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, abriu o coração sobre as consequências que ainda carrega da cirurgia que salvou sua vida. Em uma entrevista franca ao podcast Menos Pausa, apresentado por Priscila Fantin e Vanessa Costa, ela revelou que ficou com um linfedema, um inchaço persistente provocado pela obstrução dos vasos linfáticos.
Vera explicou que o problema surgiu por causa da complexidade da cirurgia, que exigiu enxertos e manipulação intensa dos tecidos.
“Uma das sequelas que eu fiquei foi um linfedema, porque tive que mexer muito. Fiz um enxerto de uma perna para a outra, tirei um pedaço do músculo e minha circulação ficou prejudicada. É um inchaço maior na perna onde eu tinha o sarcoma”, contou.
Apesar do incômodo, ela afirma que encontrou na musculação diária um caminho para controlar o inchaço e manter o corpo funcionando da melhor forma possível.
“A musculação é o que me ajuda a não ficar tão inchada. É meu ritual. Acordo e passo uma hora treinando. É garantir um futuro sem depender de alguém”, disse.
Durante a conversa, Vera reforçou que sua rotina de treinos vai muito além da estética. O início da menopausa, combinado ao impacto emocional e físico do câncer, a fez redobrar o cuidado com a saúde, algo que, segundo ela, mudou completamente sua relação com o próprio corpo.
Vera Viel
“Vou completar 50 anos e me sinto maravilhosa, na minha melhor fase, com saúde. Passei por tudo isso e sou muito grata. Ter um companheiro que entende isso é fundamental. O Rodrigo esteve do meu lado o tempo todo”, declarou.
A influenciadora foi diagnosticada com sarcoma sinovial em setembro de 2024 e passou pela cirurgia de retirada do tumor em 11 de outubro do mesmo ano, seguida por sessões de rádio e quimioterapia. Ela relembrou o choque do diagnóstico e a importância da fé durante o processo.
“Quando você recebe um diagnóstico desses, o mundo desaba. Estava tudo bem, sempre treinei, me cuidei… e, de repente, era um tumor raro. Mas quando você tem fé, acredita que vai dar certo”, afirmou.
Hoje, curada, Vera Viel segue compartilhando sua jornada para inspirar quem também enfrenta desafios semelhantes e para lembrar que a recuperação vai muito além da alta médica.