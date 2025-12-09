CLÁSSICO

Quanto Mariah Carey ganha todo ano com hit de natal 'All I Want for Christmas Is You'; confira valores

Música segue nos charts após 30 anos e a cada dezembro garante à cantora uma fortuna anual

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:31

Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' Crédito: reprodução/YouTube

Você pode até tentar fugir, mas basta dezembro chegar para que ela apareça: Mariah Carey cantando “All I Want for Christmas Is You". Lançada em 1994 no álbum Merry Christmas, a música parecia apenas mais uma aposta festiva, mas acabou se transformando em um fenômeno cultural que atravessa gerações, tendências musicais e formatos de consumo. Trinta anos depois, o hit não só continua vivo, como rende milhões.

Segundo estimativas divulgadas por veículos como Forbes, The Economist, Independent e Daily Mail, Mariah Carey embolsa entre US$ 2,5 milhões e US$ 3 milhões por ano apenas em royalties da canção. Convertendo para o real, isso significa algo entre R$ 12,2 milhões e R$ 14,6 milhões anuais, tudo graças a um único single que se tornou sinônimo oficial do Natal pop.

E os números acumulados impressionam ainda mais: só até 2017, quando o streaming ainda engatinhava, o The Economist estimou que o hit já havia rendido mais de US$ 60 milhões. Com a era das plataformas digitais e o impulso massivo de TikTok, YouTube e playlists natalinas, especialistas acreditam que a cifra atual seja muito superior.

Um clássico que só cresce

O mais curioso é que “All I Want for Christmas Is You” ficou ainda maior com o passar dos anos. A música dominou rádios, shoppings, comerciais, trilhas de filmes e se tornou o gatilho oficial da temporada.

Esse ritual é tão forte que a própria cantora alimenta a brincadeira: todo início de novembro, ela publica um vídeo marcando o início da “Era Natal”. Este ano, ela apareceu brigando com um elfo travesso por causa de um batom, antes de soltar seu tradicional “It’s time!”. Bastou para viralizar e, claro, para a música voltar ao topo das paradas.

Mariah Carey 1 de 11

A construção de um fenômeno

Coescrita por Mariah Carey e Walter Afanasieff, a faixa não teve grande impacto crítico na época, mas o público abraçou imediatamente. Ano após ano, ela se tornou um símbolo natalino global, algo raro no mundo da música.

Hoje, é a canção natalina mais reproduzida da história do streaming, superando todos os concorrentes e se consolidando como patrimônio cultural do fim de ano.

Além do impacto comercial, “All I Want for Christmas Is You” mudou até a identidade artística de Mariah. A cantora transformou dezembro no seu mês oficial, construiu turnês temáticas, shows especiais, um imaginário visual próprio e reivindicou, sem concorrência, seu posto de “Rainha do Natal”.