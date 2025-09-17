Acesse sua conta
Mariah Carey se apresenta em palco flutuante em Belém; veja como assistir

Evento conta com Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara e será transmitido ao vivo para TV e streaming

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:32

Mariah Carey se apresenta em palco flutuante em Belém com participações de artistas paraenses
Mariah Carey se apresenta em palco flutuante em Belém com participações de artistas paraenses Crédito: Reprodução

Mariah Carey sobe ao palco flutuante em formato de vitória-régia nesta quarta-feira (17) sobre o Rio Guamá, próximo a Belém (PA). O Amazônia Live marca uma ação cultural em prévia da COP-30, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro na capital paraense, e terá participações especiais das cantoras Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live

Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live por Reprodução
Mariah Carey, Gaby Amarantos e Joelma cantam em show especial por Reprodução
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live por Reprodução
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live por Reprodução
1 de 4
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live por Reprodução

O espetáculo de 13,2 toneladas foi concebido exclusivamente para transmissão televisiva, sem público presente. O show poderá ser acompanhado a partir das 18h15 no Multishow e no Globoplay, que liberará sinal aberto para não assinantes. 

Na Globo, os destaques do evento serão exibidos após o programa Estrela da Casa, com apresentação de Milton Cunha e Kenya Sade.

