Mariah Carey se apresenta em palco flutuante em Belém; veja como assistir

Evento conta com Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara e será transmitido ao vivo para TV e streaming

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:32

Mariah Carey se apresenta em palco flutuante em Belém com participações de artistas paraenses Crédito: Reprodução

Mariah Carey sobe ao palco flutuante em formato de vitória-régia nesta quarta-feira (17) sobre o Rio Guamá, próximo a Belém (PA). O Amazônia Live marca uma ação cultural em prévia da COP-30, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro na capital paraense, e terá participações especiais das cantoras Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

O espetáculo de 13,2 toneladas foi concebido exclusivamente para transmissão televisiva, sem público presente. O show poderá ser acompanhado a partir das 18h15 no Multishow e no Globoplay, que liberará sinal aberto para não assinantes.