Mariah Carey se apresenta em palco flutuante em Belém; veja como assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:32
Mariah Carey sobe ao palco flutuante em formato de vitória-régia nesta quarta-feira (17) sobre o Rio Guamá, próximo a Belém (PA). O Amazônia Live marca uma ação cultural em prévia da COP-30, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro na capital paraense, e terá participações especiais das cantoras Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live
O espetáculo de 13,2 toneladas foi concebido exclusivamente para transmissão televisiva, sem público presente. O show poderá ser acompanhado a partir das 18h15 no Multishow e no Globoplay, que liberará sinal aberto para não assinantes.
Na Globo, os destaques do evento serão exibidos após o programa Estrela da Casa, com apresentação de Milton Cunha e Kenya Sade.