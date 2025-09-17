Michel Teló acumula fortuna milionária com 3 fazendas, avião e mansão de R$ 15 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:52
Michel Teló, de 44 anos, construiu um patrimônio milionário ao longo de sua carreira, que vai muito além do sucesso musical. Entre os bens do sertanejo estão três fazendas, em Campo Grande (MS), no Pantanal e em Minas Gerais, criação de gado, um avião e imóveis espalhados pelo país.
O cantor atribui parte dessa segurança financeira a uma regra pessoal que estabeleceu nos primeiros anos da carreira: guardar e investir mais da metade do que ganhava. “Não dependo mais de fazer shows para viver. O que eu ganho com a música não muda em nada. Poupei e investi mais da metade do que ganhei. Se eu parar amanhã, fico bem o resto da vida”, disse em entrevista ao canal de André Piunti, em 2023.
Michel Teló
Além das fazendas, Teló possui imóveis alugados e fundos de investimento. Ele detalhou que a fazenda que compartilha com o compositor Euler Coelho conta com mogno africano em crescimento, destinado à produção de madeira de alto valor. “Sempre acreditei nessa história de imóveis também. Fui comprando devagarinho, botando para alugar. Um galpão aqui, outro ali”, explicou.
No Rio de Janeiro, o cantor e a esposa Thais Fersoza vivem em uma mansão de R$ 15 milhões na Barra da Tijuca, adquirida em 2023. O imóvel, que já pertenceu a Bruna Marquezine e Flávia Alessandra, tem 890 m², quatro suítes, cinema, salão de jogos, academia, adega, piscina aquecida e terraço com vista para o bairro, além de estar em um condomínio frequentado por celebridades como Juliana Paes e André Marques.