HUMILDE RESIDÊNCIA

Michel Teló acumula fortuna milionária com 3 fazendas, avião e mansão de R$ 15 milhões

Cantor revela que economia e investimentos garantem independência financeira, sem depender de shows

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:52

Fortuna de Michel Teló inclui fazendas, avião e mansão de luxo no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TV Globo

Michel Teló, de 44 anos, construiu um patrimônio milionário ao longo de sua carreira, que vai muito além do sucesso musical. Entre os bens do sertanejo estão três fazendas, em Campo Grande (MS), no Pantanal e em Minas Gerais, criação de gado, um avião e imóveis espalhados pelo país.

O cantor atribui parte dessa segurança financeira a uma regra pessoal que estabeleceu nos primeiros anos da carreira: guardar e investir mais da metade do que ganhava. “Não dependo mais de fazer shows para viver. O que eu ganho com a música não muda em nada. Poupei e investi mais da metade do que ganhei. Se eu parar amanhã, fico bem o resto da vida”, disse em entrevista ao canal de André Piunti, em 2023.

Michel Teló 1 de 7

Além das fazendas, Teló possui imóveis alugados e fundos de investimento. Ele detalhou que a fazenda que compartilha com o compositor Euler Coelho conta com mogno africano em crescimento, destinado à produção de madeira de alto valor. “Sempre acreditei nessa história de imóveis também. Fui comprando devagarinho, botando para alugar. Um galpão aqui, outro ali”, explicou.