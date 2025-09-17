Ex de Sandy flerta com modelo nas redes e fãs levantam rumores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 07:38
O ex-marido de Sandy, Lucas Lima, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (16) ao trocar comentários cheios de indiretas com a modelo Mina Winkel, ex-participante do De Férias com o Ex. As interações divertidas e sugestivas deixaram seguidores em alerta sobre um possível novo romance entre os dois gaúchos.
Tudo começou quando Lucas comentou em um vídeo de Mina tomando chimarrão no campo: “Nem uma schmier?”. A modelo não perdeu a chance de provocar: “Enquanto eles te convidam pra festa, eu te convidaria pra isso”.
Mina Winkel
As trocas seguiram com ainda mais clima de intimidade. “Se tu for comigo, levo a berga e a chimia. O resto tu te vira!”, escreveu Mina em outra publicação. Lucas também reagiu com emojis e recebeu respostas sugestivas da modelo: “Bora trocar esse emoji aí, hein”.
Apesar da repercussão, Lucas desconversou sobre o suposto romance. Durante o festival The Town, no fim de semana, ele afirmou: “Eu já decidi que não quero mais me envolver com esses boatos. As pessoas especulam o que quiserem. Eu, quando namorar, não vou esconder. E vai estar tudo certo”.