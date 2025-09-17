NOVO AFFAIR?

Ex de Sandy flerta com modelo nas redes e fãs levantam rumores

Lucas Lima é apontado em romance com Mina Winkel após interação na web

O ex-marido de Sandy, Lucas Lima, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (16) ao trocar comentários cheios de indiretas com a modelo Mina Winkel, ex-participante do De Férias com o Ex. As interações divertidas e sugestivas deixaram seguidores em alerta sobre um possível novo romance entre os dois gaúchos.

Tudo começou quando Lucas comentou em um vídeo de Mina tomando chimarrão no campo: “Nem uma schmier?”. A modelo não perdeu a chance de provocar: “Enquanto eles te convidam pra festa, eu te convidaria pra isso”.

As trocas seguiram com ainda mais clima de intimidade. “Se tu for comigo, levo a berga e a chimia. O resto tu te vira!”, escreveu Mina em outra publicação. Lucas também reagiu com emojis e recebeu respostas sugestivas da modelo: “Bora trocar esse emoji aí, hein”.

