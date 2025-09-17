REALITY SHOW

Quem saiu do 'MasterChef Confeitaria 2025'? Prato é chamado de 'incomível' e confeiteiro é eliminado

Episódio terminou em clima tenso

Jurados provam receita no MasterChef Confeitaria 2025 Crédito: Melissa Haidar/Band

O 2º episódio do MasterChef Confeitaria 2025 terminou em clima tenso nesta terça-feira (16). O confeiteiro Lucas Constantini deu adeus ao reality após uma noite amarga, marcada por críticas pesadas dos jurados. Erick Jacquin classificou um dos pratos como “incomível”, enquanto Helena Rizzo disse ter sentido “ranço” no sabor de uma das sobremesas.

Os participantes foram divididos em equipes para criar um menu de quatro sobremesas harmonizadas com vinhos e espumantes. No time lilás, liderado por Lucas, os erros começaram cedo. Jacquin não poupou críticas: “Não precisa ser confeiteiro para fazer isso”. Mais tarde, ao experimentar outro doce, disparou: “Isso aqui é incomível!”.

Helena Rizzo reforçou o massacre: “Não consigo comer isso. O recheio está ruim. Ranço, amargo”. A opinião foi unânime entre os convidados: o time lilás perdeu por 19 a 1 para o grupo rosa, liderado por Léo Salles.

Massa folhada decide eliminação

Na prova eliminatória, os confeiteiros tiveram que preparar um mil-folhas salgado e um vol-au-vent doce. Enquanto Wagner Nascimento brilhou e Johnlee e Luiza Vilhena receberam elogios, Lucas voltou a errar. Seus doces foram considerados os mais fracos da rodada, selando sua saída da disputa.

Apesar da eliminação, Lucas se despediu de forma positiva: “Só de estar entre os 14 confeiteiros escolhidos, eu estou feliz. Eu faria tudo de novo, mas entregaria doces melhores”.