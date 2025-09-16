Quem é Patixa Teló, influenciadora que roubou a cena no ‘Estrela da Casa’ da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:56
Patixa Teló, influenciadora conhecida nas redes sociais, foi a convidada especial da plateia do Estrela da Casa nesta segunda-feira (15). Nas redes, seu nome viralizou após circular pelos Estúdios Globo, encontrando estrelas de Vale Tudo, como Cauã Reymond e Ricardo Teodoro.
Aos 48 anos, natural de Manaus (AM), Patixa soma mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ela é transexual e tem síndrome de Down, sendo reconhecida por fãs como a “primeira transdown” da história.
A fama da influenciadora começou com vídeos virais na internet e desde então ela se tornou presença esperada em várias atrações. Nos Estúdios Globo, brincou que seria a nova Odete Roitman e apareceu ao vivo ao lado de Ana Clara, no Estrela da Casa, anunciando que pretende gravar um CD no próximo ano.
Patixa Teló
Antes da fama, Patixa trabalhava em frente a uma loja no centro de Manaus, ajudando a sustentar a família com o que conseguia. Sua mãe, Iraci Souza, relembra que a filha sempre colaborou com a casa, mesmo em tempos de dificuldade. Foi nesse contexto simples que Patixa começou a se destacar localmente, até conquistar reconhecimento nacional.
Embora tenha adotado o apelido feminino desde cedo, Patixa nunca se apresentou como mulher trans. Hoje, se identifica como pessoa com síndrome de Down, identidade abraçada após relato da mãe sobre o nascimento de um “bebê especial”. Essa autenticidade se tornou a marca registrada da influenciadora nas redes.
O reconhecimento nacional veio em 2024, com sua participação no Rancho do Maia, reality digital criado por Carlinhos Maia. O programa deu visibilidade a pequenos criadores e abriu espaço para que Patixa expandisse sua audiência pelo Brasil.