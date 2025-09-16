Acesse sua conta
Quem é Patixa Teló, influenciadora que roubou a cena no ‘Estrela da Casa’ da Globo

Transexual e com síndrome de Down, Patixa conquistou a internet

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:56

Patixa conquistou a internet
Patixa conquistou a internet Crédito: Reprodução

Patixa Teló, influenciadora conhecida nas redes sociais, foi a convidada especial da plateia do Estrela da Casa nesta segunda-feira (15). Nas redes, seu nome viralizou após circular pelos Estúdios Globo, encontrando estrelas de Vale Tudo, como Cauã Reymond e Ricardo Teodoro.

Aos 48 anos, natural de Manaus (AM), Patixa soma mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ela é transexual e tem síndrome de Down, sendo reconhecida por fãs como a “primeira transdown” da história.

A fama da influenciadora começou com vídeos virais na internet e desde então ela se tornou presença esperada em várias atrações. Nos Estúdios Globo, brincou que seria a nova Odete Roitman e apareceu ao vivo ao lado de Ana Clara, no Estrela da Casa, anunciando que pretende gravar um CD no próximo ano.

Patixa Teló

Patixa Teló por Reprodução
Patixa Teló causa nos bastidores da TV Globo por Reprodução
Patixa Teló e Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo por Reprodução
Patixa Teló com Ana Clara no Estrela da Casa por Reprodução
Cauã Reymond, Patixa Teló e Ricardo Theodoro por Reprodução
Patixa Teló e Cauã Reymond por Reprodução
1 de 6
Patixa Teló por Reprodução

Antes da fama, Patixa trabalhava em frente a uma loja no centro de Manaus, ajudando a sustentar a família com o que conseguia. Sua mãe, Iraci Souza, relembra que a filha sempre colaborou com a casa, mesmo em tempos de dificuldade. Foi nesse contexto simples que Patixa começou a se destacar localmente, até conquistar reconhecimento nacional.

Ex-assistente tentou envenenar Gabriela Spanic e oito pessoas da sua família

Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Claudia Raia pede desculpas após polêmica com espectador PCD em teatro

Embora tenha adotado o apelido feminino desde cedo, Patixa nunca se apresentou como mulher trans. Hoje, se identifica como pessoa com síndrome de Down, identidade abraçada após relato da mãe sobre o nascimento de um “bebê especial”. Essa autenticidade se tornou a marca registrada da influenciadora nas redes.

O reconhecimento nacional veio em 2024, com sua participação no Rancho do Maia, reality digital criado por Carlinhos Maia. O programa deu visibilidade a pequenos criadores e abriu espaço para que Patixa expandisse sua audiência pelo Brasil.

Diretor de 'A Fazenda' comenta sobre interferência da Igreja Universal no reality

Diretor de 'A Fazenda' comenta sobre interferência da Igreja Universal no reality

Otaviano Costa deixa a Band após temporada no 'Melhor da Noite'

Otaviano Costa deixa a Band após temporada no 'Melhor da Noite'

Ator é preso por atirar no rosto de mulher em briga de trânsito

Ator é preso por atirar no rosto de mulher em briga de trânsito

Mulher transforma ofensas como 'homenagem' e viraliza com 'bolos do ódio'; VÍDEO

Mulher transforma ofensas como 'homenagem' e viraliza com 'bolos do ódio'; VÍDEO
Saiba quem deve evitar o consumo de abacaxi: 6 grupos que precisam ter cautela com a fruta

Saiba quem deve evitar o consumo de abacaxi: 6 grupos que precisam ter cautela com a fruta
Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
01

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA
03

'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais