TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Ator é preso por atirar no rosto de mulher em briga de trânsito

Conhecido por “Família Soprano” e “J. Edgar”, ator enfrenta acusações de tentativa de homicídio após incidente

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:58

Ernest Wesley Heinz Crédito: Reprodução

O ator Ernest Wesley Heinz, de 46 anos, famoso por participações na série Família Soprano e no filme J. Edgar, de Clint Eastwood, foi preso acusado de tentativa de homicídio após atirar no rosto de uma mulher durante uma discussão de trânsito em Port Republic, Nova Jersey (EUA).

Segundo a emissora 6 Action News, o caso ocorreu próximo à Universidade Stockton. A vítima, Maritza Arias, foi encontrada pelos policiais com inchaço no rosto e um dos olhos quase fechado, em estado grave.

Maritza relatou que voltava do supermercado para comemorar seu aniversário com os filhos quando foi fechada por um Hyundai branco. No sinal vermelho, ela e o motorista iniciaram uma discussão, e o suspeito passou a xingá-la e ameaçá-la de morte. “Eu apenas disse: ‘Obrigada, senhor’. E ele respondeu que iria tirar a minha vida”, contou ao jornal Inquirer. Em seguida, Heinz sacou uma arma e atirou.

Ernest Wesley Heinz 1 de 6

Mesmo ferida, Maritza conseguiu acionar a polícia e fornecer detalhes do veículo e do suspeito. O carro, registrado em nome da mãe de Heinz, foi localizado junto à arma usada no crime, uma pistola Sig Sauer .350 registrada no nome do pai do ator.

Em uma vaquinha virtual organizada por amigos, a vítima declarou: “Apesar de tudo, sou grata por estar viva. Acredito que Deus estava cuidando de mim e poupou minha vida”, e revelou o impacto físico e emocional do episódio. Segundo médicos, ela ainda corre risco de perder a visão de um dos olhos.