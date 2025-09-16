Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator é preso por atirar no rosto de mulher em briga de trânsito

Conhecido por “Família Soprano” e “J. Edgar”, ator enfrenta acusações de tentativa de homicídio após incidente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:58

Ernest Wesley Heinz
Ernest Wesley Heinz Crédito: Reprodução

O ator Ernest Wesley Heinz, de 46 anos, famoso por participações na série Família Soprano e no filme J. Edgar, de Clint Eastwood, foi preso acusado de tentativa de homicídio após atirar no rosto de uma mulher durante uma discussão de trânsito em Port Republic, Nova Jersey (EUA).

Segundo a emissora 6 Action News, o caso ocorreu próximo à Universidade Stockton. A vítima, Maritza Arias, foi encontrada pelos policiais com inchaço no rosto e um dos olhos quase fechado, em estado grave.

Maritza relatou que voltava do supermercado para comemorar seu aniversário com os filhos quando foi fechada por um Hyundai branco. No sinal vermelho, ela e o motorista iniciaram uma discussão, e o suspeito passou a xingá-la e ameaçá-la de morte. “Eu apenas disse: ‘Obrigada, senhor’. E ele respondeu que iria tirar a minha vida”, contou ao jornal Inquirer. Em seguida, Heinz sacou uma arma e atirou.

Ernest Wesley Heinz

Ernest Wesley Heinz por Reprodução
Ernest Wesley Heinz por Reprodução
Ernest Wesley Heinz por Reprodução
Ernest Wesley Heinz por Reprodução
Ernest Wesley Heinz por Reprodução
Ernest Wesley Heinz por Reprodução
1 de 6
Ernest Wesley Heinz por Reprodução

Mesmo ferida, Maritza conseguiu acionar a polícia e fornecer detalhes do veículo e do suspeito. O carro, registrado em nome da mãe de Heinz, foi localizado junto à arma usada no crime, uma pistola Sig Sauer .350 registrada no nome do pai do ator.

Em uma vaquinha virtual organizada por amigos, a vítima declarou: “Apesar de tudo, sou grata por estar viva. Acredito que Deus estava cuidando de mim e poupou minha vida”, e revelou o impacto físico e emocional do episódio. Segundo médicos, ela ainda corre risco de perder a visão de um dos olhos.

Heinz está detido no Centro de Justiça do Condado de Atlantic e responde por tentativa de homicídio, agressão em segundo e terceiro graus e porte ilegal de arma. O ator já havia enfrentado problemas com a Justiça em 2002, quando violou duas ordens de restrição por violência doméstica. A próxima audiência de detenção está marcada para quarta-feira (17).

Leia mais

Imagem - Quem saiu do 'Estrela da Casa 2025'? Veja quem ficou de fora do top 10 no festival

Quem saiu do 'Estrela da Casa 2025'? Veja quem ficou de fora do top 10 no festival

Imagem - 'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA

'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA

Imagem - Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Mais recentes

Imagem - Raquel Brito manda indireta após entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs em A Fazenda 17

Raquel Brito manda indireta após entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs em A Fazenda 17
Imagem - Ex-assistente tentou envenenar Gabriela Spanic e oito pessoas da sua família

Ex-assistente tentou envenenar Gabriela Spanic e oito pessoas da sua família
Imagem - Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor gera revolta ao dizer que fiéis devem alertar filhos sobre negros: 'Perigo é 30 vezes maior'
01

Pastor gera revolta ao dizer que fiéis devem alertar filhos sobre negros: 'Perigo é 30 vezes maior'

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã
04

Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã