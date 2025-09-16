REALITY SHOW

Quem saiu do 'Estrela da Casa 2025'? Veja quem ficou de fora do top 10 no festival

Após receber a menor nota da noite, participante se despediu do Estrela da Casa 2025 e perdeu a chance de seguir no top 10

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:29

Brenno Casagrande deixou o Estrela da Casa nesta segunda-feira (15) e se tornou o quarto eliminado da temporada. O cantor baiano recebeu 8,59 de nota do público no quarto Festival, uma das menores avaliações da noite.

Na disputa, Brenno ficou entre os três piores colocados ao lado de Bea (8,62) e Biahh Cavalcante (8,55). O júri convidado formado por Regis Danese, Sandra Sá e Tico Santta Cruz decidiu salvar Biahh. Como Brenno teve a pontuação mais baixa em relação a Bea, acabou deixando o programa.

Brenno Casagrande

Natural de Salvador, Brenno tem 30 anos e representava o gênero MPB na competição musical da Globo.

Eliminação, surpresa e choro

A competição está se afunilando! Após o 4º Festival, que marcou a saída de Brenno Casagrande, o Top 10 da temporada foi definido. Porém, a emoção tomou conta do Centro de Treinamento: a despedida do baiano deixou os colegas em lágrimas.

De volta ao CT, os participantes se comoveram com a surpresa deixada por Brenno. Thainá Gonçalves chorou ao pedir forças para os filhos suportarem a distância, e Biahh desabafou, questionando se deveria ter sido ela a eliminada.