Claudia Raia pede desculpas após polêmica com espectador PCD em teatro

Atriz chamou atenção de homem com deficiência visual e reconheceu erro: “Situação bem chata”

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:14

Espectador perdoa Claudia Raia e pede mais acessibilidade nos teatros Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Raia, de 58 anos, usou as redes sociais neste domingo (14) para pedir desculpas após uma polêmica durante a peça “Cenas da Menopausa”. A atriz chamou atenção de um espectador que usava o celular, mas não sabia que ele tinha baixa visão e utilizava o aparelho para acompanhar a sessão por meio de audiodescrição.

“Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato. O querido Rodolfo, pessoa com deficiência visual, estava usando o recurso de audiodescrição pelo aplicativo, mas não fui avisada. Entendi errado e aconteceu toda essa situação”, explicou Raia.

A artista contou que já conversou com o espectador e o convidou para assistir novamente à peça ao lado de amigos. Além disso, aproveitou o episódio para reforçar a importância da acessibilidade no teatro e nas artes: “Precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível. Quero me reparar de coração com o Rodolfo”.