Claudia Raia pede desculpas após polêmica com espectador PCD em teatro

Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:14
Claudia Raia, de 58 anos, usou as redes sociais neste domingo (14) para pedir desculpas após uma polêmica durante a peça “Cenas da Menopausa”. A atriz chamou atenção de um espectador que usava o celular, mas não sabia que ele tinha baixa visão e utilizava o aparelho para acompanhar a sessão por meio de audiodescrição.
“Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato. O querido Rodolfo, pessoa com deficiência visual, estava usando o recurso de audiodescrição pelo aplicativo, mas não fui avisada. Entendi errado e aconteceu toda essa situação”, explicou Raia.
A peça “Cenas da Menopausa”
A artista contou que já conversou com o espectador e o convidou para assistir novamente à peça ao lado de amigos. Além disso, aproveitou o episódio para reforçar a importância da acessibilidade no teatro e nas artes: “Precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível. Quero me reparar de coração com o Rodolfo”.
Rodolfo se pronunciou em suas redes sociais e declarou que já perdoou o episódio, destacando o desejo de que a situação sirva para ampliar o debate sobre acessibilidade nos teatros. "Aceitamos de coração seu pedido de desculpas. Vamos usar esse momento de desconforto como combustível para promover a acessibilidade no teatro e na cultura do Brasil", escreveu.