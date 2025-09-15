Advogado de Gugu Liberato é alvo da PF em investigação sobre fraudes no INSS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:09
O advogado Nelson Wilians, conhecido por cuidar da herança do apresentador Gugu Liberato, é investigado pela Polícia Federal em uma operação que apura fraudes contra beneficiários do INSS. A ação, parte da chamada Operação Cambota, ocorreu na manhã de sexta-feira (12) em sua casa e escritório em Brasília.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, relatórios do Coaf apontam transações suspeitas de cerca de R$ 4,3 bilhões entre 2019 e 2024. O esquema estaria ligado a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A PF cumpriu dois mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal.
Thiago Salvático e Gugu Liberato
A defesa de Wilians afirma que ele está colaborando com as autoridades e que sua relação com um dos investigados é estritamente profissional e legal.
Nelson Wilians é conhecido por atuar em grandes causas empresariais e ganhou destaque ao cuidar do espólio de Gugu Liberato. Nas redes sociais, ele acumula 1,5 milhão de seguidores, compartilhando seu estilo de vida luxuoso, incluindo viagens e carros.