Advogado de Gugu Liberato é alvo da PF em investigação sobre fraudes no INSS

Operação Cambota cumpriu mandados em Brasília e apura transações suspeitas de R$ 4,3 bilhões

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:09

Advogado de Gugu, Nelson Wilians é investigado pela PF em operação que apura fraudes no INSS Crédito: Reprodução

O advogado Nelson Wilians, conhecido por cuidar da herança do apresentador Gugu Liberato, é investigado pela Polícia Federal em uma operação que apura fraudes contra beneficiários do INSS. A ação, parte da chamada Operação Cambota, ocorreu na manhã de sexta-feira (12) em sua casa e escritório em Brasília.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, relatórios do Coaf apontam transações suspeitas de cerca de R$ 4,3 bilhões entre 2019 e 2024. O esquema estaria ligado a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A PF cumpriu dois mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal.

A defesa de Wilians afirma que ele está colaborando com as autoridades e que sua relação com um dos investigados é estritamente profissional e legal.