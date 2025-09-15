NOVA INTEGRANTE

Luciano Huck comenta possível substituição de Lívia Andrade por Ticiane Pinheiro no 'Domingão'

Os rumores surgiram quando César Tralli foi confirmado como novo apresentador do "Jornal Nacional"

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:44

Luciano Huck põe fim aos rumores e confirma que Lívia Andrade segue no 'Domingão' Crédito: Reprodução

Após boatos sobre a entrada de Ticiane Pinheiro, Luciano Huck confirmou que Lívia Andrade permanece no elenco do Domingão com Huck e garantiu que ninguém vai tirar a apresentadora da atração.

Os rumores surgiram quando César Tralli, marido de Ticiane, foi confirmado como novo apresentador do Jornal Nacional no Rio. A internet rapidamente especulou que a mudança poderia levar Ticiane também ao Domingão.

No palco, durante o programa, os humoristas Ed Gama e Rafael Portugal brincaram: "A gente estava esperando entrar a Ticiane e entrou a Lívia…". Luciano aproveitou para esclarecer: "Lívia Andrade estará neste programa enquanto ela quiser, ao longo da vida. Daqui ela não sai, daqui ninguém tira ela".

Para encerrar as piadas, Ed Gama fingiu ligar para Ticiane: "Não vai dar mais para tu vir, não".