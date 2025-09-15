Acesse sua conta
Luciano Huck comenta possível substituição de Lívia Andrade por Ticiane Pinheiro no 'Domingão'

Os rumores surgiram quando César Tralli foi confirmado como novo apresentador do "Jornal Nacional"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:44

Luciano Huck põe fim aos rumores e confirma que Lívia Andrade segue no 'Domingão'
Luciano Huck põe fim aos rumores e confirma que Lívia Andrade segue no 'Domingão' Crédito: Reprodução

Após boatos sobre a entrada de Ticiane Pinheiro, Luciano Huck confirmou que Lívia Andrade permanece no elenco do Domingão com Huck e garantiu que ninguém vai tirar a apresentadora da atração.

Os rumores surgiram quando César Tralli, marido de Ticiane, foi confirmado como novo apresentador do Jornal Nacional no Rio. A internet rapidamente especulou que a mudança poderia levar Ticiane também ao Domingão.

No palco, durante o programa, os humoristas Ed Gama e Rafael Portugal brincaram: "A gente estava esperando entrar a Ticiane e entrou a Lívia…". Luciano aproveitou para esclarecer: "Lívia Andrade estará neste programa enquanto ela quiser, ao longo da vida. Daqui ela não sai, daqui ninguém tira ela".

Para encerrar as piadas, Ed Gama fingiu ligar para Ticiane: "Não vai dar mais para tu vir, não".

Ticiane, por sua vez, falou sobre a adaptação à mudança do marido para o Rio e explicou que manterão um relacionamento à distância, mas que todo fim de semana ele retorna para São Paulo: "Nossa família é muito unida. Minha vida está aqui, continuo trabalhando e as meninas na escola", afirmou.

Tags:

tv Globo Domingão com Huck Luciano Huck

