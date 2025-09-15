Herdeiras de Silvio Santos quadruplicam fortuna; Forbes revela valor bilionário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:29
A família de Silvio Santos entrou para a lista da Forbes 2025 com um patrimônio estimado em R$ 6,4 bilhões. A herança está dividida entre a viúva, Íris Abravanel, e as seis filhas do apresentador: Daniela, Patrícia, Rebeca, Renata, Cintia e Silvia Abravanel.
Quando Silvio Santos morreu, em agosto de 2024, sua fortuna estava avaliada em cerca de R$ 1,6 bilhão. Um ano depois, o valor quadruplicou, reflexo da valorização dos ativos e da gestão estratégica da família.
Herdeiras de Silvio Santos
A maior parte da riqueza vem do SBT, fundado por Silvio, além de investimentos em varejo, hotelaria e cosméticos com a marca Jequiti.
Na nova lista da Forbes, Íris e as filhas ocupam a 71ª posição entre os 300 bilionários do Brasil e aparecem em 12º lugar entre as 60 mulheres mais ricas do país.
A fortuna da família Abravanel é administrada de forma dividida entre as herdeiras. Daniela Abravanel atua como diretora-executiva e presidente do SBT. Patrícia apresenta o “Programa Silvio Santos”, enquanto Rebeca e Silvia também comandam atrações na emissora. Já Cintia segue carreira como diretora de teatro e artista plástica, e Renata assume funções executivas no controle do patrimônio familiar. Íris, além de cuidar dos investimentos, segue atuando como autora de novelas infantis e projetos ligados à televisão.