HERANÇA

Herdeiras de Silvio Santos quadruplicam fortuna; Forbes revela valor bilionário

Íris Abravanel e as seis herdeiras subiram no ranking das famílias mais ricas do Brasil em 2025

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:29

Viúva e filhas de Silvio Santos somam fortuna bilionária Crédito: Reprodução/Instagram

A família de Silvio Santos entrou para a lista da Forbes 2025 com um patrimônio estimado em R$ 6,4 bilhões. A herança está dividida entre a viúva, Íris Abravanel, e as seis filhas do apresentador: Daniela, Patrícia, Rebeca, Renata, Cintia e Silvia Abravanel.

Quando Silvio Santos morreu, em agosto de 2024, sua fortuna estava avaliada em cerca de R$ 1,6 bilhão. Um ano depois, o valor quadruplicou, reflexo da valorização dos ativos e da gestão estratégica da família.

Herdeiras de Silvio Santos 1 de 8

A maior parte da riqueza vem do SBT, fundado por Silvio, além de investimentos em varejo, hotelaria e cosméticos com a marca Jequiti.

Na nova lista da Forbes, Íris e as filhas ocupam a 71ª posição entre os 300 bilionários do Brasil e aparecem em 12º lugar entre as 60 mulheres mais ricas do país.