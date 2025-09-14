DE 15 A 20 DE SETEMBRO

Resumo de 'Vale Tudo': Odete sofre atentado e Marco Aurélio planeja vingança em semana de traições e alianças

Ambição, traições e alianças inesperadas agitam a semana da novela, que se aproxima do final

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:07

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

Esta semana em Vale Tudo é marcada por ambição, traições e alianças inesperadas, enquanto Odete Roitman e Marco Aurélio enfrentam atentados. Confira o resumo completo da trama:

Segunda-feira (15)

Após casamento turbulento com Leila, Marco Aurélio sofre atentado e é levado ao hospital. Ele suspeita que Odete esteja envolvida. Marina coloca remédio no chá de Heleninha, deixando-a alterada, o que causa confusão com Celina. Leila e Marco Aurélio participam de evento de casamento; Eunice atrai interesse de marca famosa com vestido de Leila.

Terça-feira (16)

Marco Aurélio permanece no hospital e reforça sua desconfiança sobre Odete. Mário Sérgio grava conversa comprometedora entre Odete e Freitas. Celina enfrenta problemas no relacionamento com Estéban. Ivan se desespera com negativa de Freitas em liberar sua indenização.

Quarta-feira (17)

César grava Odete com pessoas suspeitas. Marco Aurélio recebe alta e planeja vingança contra Odete, contando com informações de Mário Sérgio. Olavo e Celina se aproximam. Maria de Fátima envia flores para Celina fingindo ser Olavo. Eunice recebe proposta da estilista de Milão.

Quinta-feira (18)

André decide romper com Aldeíde. Heleninha e Renato ficam juntos. Maria de Fátima trama contra Celina e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara descobre a identidade de Maria de Fátima. Estéban flagra Celina com Olavo. César descobre que herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

Sexta-feira (19)

Marco Aurélio planeja campanha para fortalecer sua imagem e instiga Freitas a roubar dinheiro. Celina e Estéban se reconciliam. Odete ameaça cortar mesada de Maria de Fátima caso mantenha contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar se casam.

