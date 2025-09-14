Acesse sua conta
Ex-amante de Neymar tem casa invadida e é amarrada durante assalto em São Paulo

Influenciadora relata agressões e furto de joias, bolsas e perfumes; criminosos não levaram carros por causa de rastreadores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12:45

Fernanda Campos teve a casa invadida em São Paulo
Fernanda Campos teve a casa invadida em São Paulo Crédito: Reprodução

Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, passou por momentos de terror ao ter sua casa invadida por criminosos em São Paulo. A influenciadora contou em suas redes sociais que três assaltantes a amarraram e um deles chegou a agredi-la fisicamente.

Durante o crime, os bandidos levaram joias, bolsas, perfumes e outros objetos de valor, mas não tocaram nos veículos, que possuíam rastreadores. Fernanda relatou ainda que os criminosos já estavam vigiando a residência e conheciam detalhes da sua vida.

A polícia chegou ao local após o ocorrido, mas até o momento não há informações sobre prisões. Campos desabafou sobre a violência sofrida e o confronto que teve com um dos assaltantes, que acabou sangrando em suas roupas e pertences.

