Ex-amante de Neymar tem casa invadida e é amarrada durante assalto em São Paulo

Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12:45
Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, passou por momentos de terror ao ter sua casa invadida por criminosos em São Paulo. A influenciadora contou em suas redes sociais que três assaltantes a amarraram e um deles chegou a agredi-la fisicamente.
Durante o crime, os bandidos levaram joias, bolsas, perfumes e outros objetos de valor, mas não tocaram nos veículos, que possuíam rastreadores. Fernanda relatou ainda que os criminosos já estavam vigiando a residência e conheciam detalhes da sua vida.
A polícia chegou ao local após o ocorrido, mas até o momento não há informações sobre prisões. Campos desabafou sobre a violência sofrida e o confronto que teve com um dos assaltantes, que acabou sangrando em suas roupas e pertences.