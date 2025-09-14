VIOLÊNCIA

Ex-amante de Neymar tem casa invadida e é amarrada durante assalto em São Paulo

Influenciadora relata agressões e furto de joias, bolsas e perfumes; criminosos não levaram carros por causa de rastreadores

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12:45

Fernanda Campos teve a casa invadida em São Paulo Crédito: Reprodução

Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, passou por momentos de terror ao ter sua casa invadida por criminosos em São Paulo. A influenciadora contou em suas redes sociais que três assaltantes a amarraram e um deles chegou a agredi-la fisicamente.

Durante o crime, os bandidos levaram joias, bolsas, perfumes e outros objetos de valor, mas não tocaram nos veículos, que possuíam rastreadores. Fernanda relatou ainda que os criminosos já estavam vigiando a residência e conheciam detalhes da sua vida.

